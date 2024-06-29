Макрон против всех. Что изменят парламентские выборы во Франции и чего ждать Украине

Завтра, 30 июня, во Франции состоится первый тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента. Президент страны Эмманюэль Макрон объявил их, реагируя на успех правых популистов из "Национального объединения" во время выборов в Европарламент. Как проходила предвыборная кампания и как выборы могут изменить Францию – в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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В чем главная интрига выборов

Главная интрига выборов - удастся ли остановить приход к власти ультраправой партии "Национальное объединение" (Rassemblement national, сокращенно RN). Она давно рвется к власти – но до чих пор без успеха. На этот раз шансы велики как никогда.

Эта ультраправая партия была основана еще в 1972 году под названием "Национальный фронт" Жаном-Мари Ле Пеном. Он несколько раз участвовал в президентских выборах, а в 2002 году даже вышел во второй тур, но неизменно проигрывал. Впоследствии дочь Жана-Мари Ле Пена - Марин Ле Пен сменила отца у руля партии, провела ребрендинг, чтобы снизить радикальность. В 2018 году "Национальный фронт" превратился в "Национальное объединение".

Опросы свидетельствуют, что результат досрочных выборов во Франции остается крайне неопределенным. В первом туре RN, безусловно, получит значительное преимущество с примерно 35% голосов, левая коалиция "Новый народный фронт" наберет около 28-29%, а партия Макрона Renaissance - 20-22% и "Республиканцы" - 7%.

Но во втором туре есть способ остановить RN, что уже случалось не раз в истории Франции.

Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе. Вся страна поделена на 577 округов, на каждом из которых кандидаты соревнуются за один депутатский мандат. Как только кандидат от RN проходил во второй тур, против него объединялись все остальные. Несмотря на стабильные рейтинги более 10% в течение последние 20 лет, RN удавалось провести в парламент считанных депутатов.

Впрочем, в последнее время эта схема дает сбои.

Как сдерживали ультраправых раньше и почему сейчас это работает плохо

Проблема впервые проявилась на парламентских выборах в 2022 году. Тогда RN удалось получить сразу 89 мандатов.

Ранее в политической жизни Франции доминировали две большие политические силы - умеренно левые социалисты и умеренно правые республиканцы. Однако с приходом к власти Эмманюэля Макрона обе они были стерты с политического ландшафта Франции, говорит директор аналитического центра “Eastern Circles”, преподаватель института “Sciences Po” (Париж) Анастасия Шапочкина.

“Их место занял “центр” Макрона, который сначала казался внесистемным, но через семь лет выстроил антирейтинг за счет реформ Макрона, среди которых пенсионная реформа была наиболее резонансной. Сегодня, когда люди, которые возможно голосовали бы за республиканцев или социалистов, смотрят направо-налево, они видят Ле Пен справа и Меланшона слева, и это начало играть против Макрона” - объясняет Анастасия Шапочкина.

Эммануэль Макрон (фото: Getty Images)

По ее словам, традиция коалиций политических партий, как и в Германии, не характерна для Франции. Существует практика снятия кандидатов одной партии в пользу кандидатов другой, чтобы усилить противостояние третьей партии. Это то, что сейчас наблюдается на местном уровне между партией Макрона и “Новым народным фронтом”.

В настоящее время "Новый народный фронт" является таким "электоральным альянсом", в котором социалисты объединились с "Зелеными", коммунистами и ультралевой партией Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция". Со временем это может перерасти в политическую коалицию, но пока это ситуативное объединение.

“Левые, где доминирует сейчас партия Меланшона, также как и “Национальный фронт” крайне правых, исторически поддерживались Москвой. В этом они – часть стратегии диверсификации рисков России во Франции”, – говорит Анастасия Шапочкина.

Кроме того, остатки республиканцев в новом парламенте могут пойти на сотрудничество с RN, а не с партией Макрона.

Так обстоит ситуация на общегосударственном уровне. В конкретных округах все сложнее, ведь там часто переплетаются чисто местные интересы, есть свои сильные и слабые кандидаты, и влияние "старых" партий может сохраняться просто из-за традиции.

"Система двух туров действительно может ограничить Национальное объединение и помешать им в формировании большинства в парламенте. Во втором туре, вероятно, будет сформирован неформальный общий альянс против правых сил, чтобы уменьшить их шансы на формирование абсолютного большинства. Сейчас опросы показывают, что наиболее реалистично RN сможет получить около 260 мест из 289 необходимых для формирования большинства”, - отмечает в комментарии РБК-Украина эксперт по европейской политике Алиса Рубан.

В этой ситуации много переменных и неизвестных. Так что жесткая борьба ведется за большинство округов.

Как неудачи Макрона помогают оппозиции

Оппоненты Президента Франции справа и слева используют общую усталость от Макрона и апеллируют к его просчетам. А также к реформам, которые негативно повлияли на жизнь французов сейчас, но эффект могут дать всего через несколько лет. Это, прежде всего, пенсионная реформа, проблемы с принятием миграционного закона, стагнация покупательной способности населения, рост счета за электроэнергию и т.д.

Еще один фактор – растущая оторванность Макрона от проблем рядовых французов.

"Кличка "Юпитер" возникла у Макрона не просто так. И это изменение имиджа сегодня играет большую роль: от имиджа президента харизматичного и альтернативного до президента, являющегося воплощением истеблишмента. Это воспринимается так, будто Макрон не на связи с обществом”, - говорит Анастасия Шапочкина.

Так что в значительной степени избиратели голосуют не за оппозицию, а против Макрона.

Жордан Барделла и его курс

В наибольшей степени недостатками правления Макрона пользуются именно ультраправые RN. В то же время эта партия приложила много усилий, чтобы избавиться чуть ли не от фашистского шлейфа. Особенно активное изменение риторики началось с конца 2022 года. Тогда новым руководителем партии стал 27-летний Жордан Барделла, вместе с тем Марин Ле Пен сохраняет неформальное влияние на партию.

Жордан Барделла родился в 1995 году в парижском пригороде Дранси. Учился в Университете "Париж IV - Сорбонна", где изучал географию. Однако уже на третьем курсе бросил обучение и посвятил себя политике.

Барделла возглавлял список RN на выборах в Европарламент 2019 года. Тогда его партия заняла первое место.

Из интересного: он стал первым человеком, не являющимся членом семьи Ле Пен, возглавившего RN. Однако до 2020 года он встречался с Нолвеном Оливье, внучкой Жан-Мари Ле Пена и племянницей Марин Ле Пен. Пара развелась всего за несколько дней до евровыборов.

"Основная поддержка RN носит протестный антисистемный характер, но благодаря усилиям нового молодого лидера партии Жордана Барделла, направленным на изменение имиджа партии для ее "нормализации" или "мейнстримизации", они смогли расширить свой традиционный электорат и привлечь новый тип избирателей", - отмечает Алиса. Рубан.

По центру Марин Ле Пен, справа Жордан Барделла (фото: Ghetty Images)

По опросам, около 30% избирателей в возрасте 18-24 лет поддерживают Барделла, который имеет 1,5 млн. аудиторию на TikTok и является звездой соцсетей, даже среди школьников, которые неформально называют его "босс". Партия также получила поддержку среди среднего и высшего среднего класса.

Для этого – максимально размытые, порой противоречивые заявления.

К примеру, вся предвыборная кампания в этом году крутилась вокруг трех главных тем: решение миграционной проблемы, ухудшение покупательной способности, а также возможное отправление войск Франции в Украину.

“Риторика RN в духе “Франция прежде всего”, но без деталей: одна из заявленных целей RN – повысить покупательную способность, но не объясняют, как. В то время как их антиэмигрантский дискурс упускает, что большинство так называемых эмигрантов сегодня - французы во втором и третьем поколениях", - объясняет Анастасия Шапочкина.

Так же заявления Барделла по Украине стали менее агрессивными, но до сих пор нечеткие.

К примеру, в ходе дебатов 27 июня он заявил, что "Национальное объединение" не позволит российскому империализму поглотить Украину.

"Моя позиция по этому конфликту очень проста. Она никогда не менялась. Она заключается в том, чтобы поддержать Украину и избежать эскалации с Россией, которая, напомню, является ядерным государством", - сказал Барделла.

Вместе с тем он регулярно подчеркивает, что в случае прихода к власти откажется отправлять французских военных в Украину.

Также Барделла дистанцировался в Европарламенте от ультраправой партии AfD (Альтернатива для Германии), заявив, что не будет больше сотрудничать с ними.

Вместе с тем существуют обоснованные подозрения, что RN сохраняет связи с Россией. На уже упомянутых дебатах из Барделла премьер-министр Франции Габриэль Атталь вспоминал скандал по поводу Тамары Волоховой, россиянки, которая получила французское гражданство и ранее баллотировалась как кандидат в списке RN на муниципальных и законодательных выборах.

Волохова также работала политическим советником правой группы "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте (в которую входят партии RN, нидерландская "Партия свободы" Герта Уилдерса и итальянская "Лига" Маттео Сальвини). Волохова представляла группу во время закрытых встреч по вопросам безопасности и обороны, имея доступ к конфиденциальной информации, связанной, в частности, с Украиной. Ряд расследований СМИ показал ее причастность к организации связей между французскими депутатами и Россией.

Что может измениться во Франции после выборов

Существуют три базовых сценария для Франции после выборов. Первый – если RN все таки получит большинство в парламенте. В этом случае Эмманюэль Макрон будет вынужден назначить лидера партии Жордана Барделла премьер-министром. Это приведет к "сожительству" действующего президента с оппозиционным к нему премьер-министром, где каждый будет пытаться саботировать другого.

Второй сценарий - коалиция "лебедя, рака и щуки", то есть всех, кроме RN. По данным Politico , во французских политических кругах все же обсуждают построение столь широкого объединения.

“Хотя они (другие партии – ред.) и имеют потенциал для объединения и создания коалиционного правительства без RN, вероятность такого формирования достаточно низка. Например, социалистическая партия может пойти на союз с партией Макрона для формирования "правительства национального единства", но из-за многочисленных существующих конфликтов и недоверия между ними это маловероятно", - говорит Алиса Рубан.

Еще одна опция - назначение кабмина технократов, которые будут одинаково удалены от всех партий, подобно правительству Марио Монти, сформированному в Италии в 2011. Но даже в таком случае RN или левый блок окажут серьезное влияние на работу правительства.

По центру Марин Ле Пен, дело Жордан Барделла (фото: Getty images)

Все три сценария угрожают параличом государственной власти во Франции. Среди прочего и в ее внешней политике.

Чего ждать Украине

На саммитах Евросоюза каждое государство сейчас имеет только одно место. Его в любом случае будет занимать Эмманюэль Макрон до следующих президентских выборов 2027 года. И вообще президент во Франции определяет внешнюю политику. Но в нынешних условиях для Украины важны и другие должности – министров обороны или экономики. Именно от них будет в значительной степени зависеть объем помощи Украине. И именно на их работу сможет влиять парламент.

Окончательно ли RN отказалась от пророссийской риторики, или это лишь предвыборный ход, пока вопрос отрытый. Но в Евросоюзе уже есть примеры, когда ультраправые партии в угоду своим избирателям занимали проукраинскую и антироссийскую позицию. Так произошло с партией "Братья Италии" Джорджии Мэлони.

В случае Франции все не так очевидно. Но иногда даже старые связи можно забыть в угоду актуальным политическим интересам.

При написании материала использовались данные социологических опросов, публичные заявления французских политиков, комментарии эксперта по европейской политике Алисы Рубан, директора аналитического центра "Eastern Circles" Анастасии Шапочкиной.