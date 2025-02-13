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Кто получит больше времени? Зеленский подписал закон о ВВК

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных граждан. Согласно документу, новый срок установлен до 5 июня 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Напомним, причиной внесения изменений стало то, что за восемь месяцев действия закона повторный медицинский осмотр прошли лишь 25% граждан, которые были признаны ограниченно годными к военной службе.

Таким образом это сделало невозможным выполнение нормы закона в определенный срок.

Новым законом было установлено требование прохождения ограниченно годными повторного медицинского осмотра до 5 июня 2025 года.

Для "ограниченно годных" перенесен дедлайн прохождения ВВК

Напомним, в 2024 году в Украине отменили статус "ограниченно годный" к военной службе. В связи с этим граждане, которые имели статус ограниченно годных, должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.

После чего по итогам ВВК можно будет получить один из четырех статусов:

  • годный (с уточнением вида службы);
  • непригоден (с возможностью пересмотра через 6-12 месяцев);
  • нуждается в лечении (отпуск или стационарное лечение);
  • временно непригоден (с назначением даты повторного осмотра).

Вчера Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно годными" на четыре месяца. Таким образом сроки прохождения ВВК были продлены до 5 июня 2025 года.

В то же время заместитель председателя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что украинцам не стоит надеяться на еще одно такое решение.

"Во-первых, это не так много времени. Во-вторых, не следует рассчитывать на дальнейшие продления срока. Поэтому, тех, кто обязан пройти ВВК, призываю не медлить и не откладывать медосмотр до последнего", - написала Верещук.

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