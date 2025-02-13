Хто отримає більше часу? Зеленський підписав закон про ВЛК

Нагадаємо, причиною внесення змін стало те, що за вісім місяців дії закону повторний медичний огляд пройшли лише 25% громадян, які були визнані обмежено придатними до військової служби.

Таким чином це унеможливило виконання норми закону у визначений строк.

Новим законом було встановлено вимогу проходження обмежено придатними повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року.

Для "обмежено придатних" перенесено дедлайн проходження ВЛК

Нагадаємо, у 2024 році в Україні скасували статус "обмежено придатний" до військової служби. У зв'язку з цим громадяни, які мали статус обмежено придатних, повинні були повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.

Після чого за підсумками ВЛК можна буде отримати один із чотирьох статусів:

придатний (з уточненням виду служби);

непридатний (з можливістю перегляду через 6-12 місяців);

потребує лікування (відпустка або стаціонарне лікування);

тимчасово непридатний (з призначенням дати повторного огляду).

Вчора Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №12457 про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" на чотири місяці. Таким чином строки проходження ВЛК було подовжено до 5 червня 2025 року.