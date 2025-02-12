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Украинцам не следует рассчитывать на еще одно продление срока прохождения ВВК, - Верещук

Среда 12 февраля 2025 11:43
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Украинцам не следует рассчитывать на еще одно продление срока прохождения ВВК, - Верещук Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада сегодня продлила срок прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно годными" на четыре месяца. Однако украинцам не стоит надеяться на еще одно такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук в Telegram.

Верещук напомнила, что сейчас срок для прохождения повторного медосмотра продлен до 5 июня 2025 года. Однако необходимо помнить, что это не большой срок.

"Во-первых, это не так много времени. Во-вторых, не следует рассчитывать на дальнейшие продления срока. Поэтому, тех, кто обязан пройти ВВК, призываю не медлить и не откладывать медосмотр до последнего", - написала Верещук.

Для "ограниченно годных" перенесен дедлайн прохождения ВВК

Ранее мы писали о том, что в 2024 году в Украине отменили статус "ограниченно годный" к военной службе. Поэтому граждане с этим статусом должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.

После чего по итогам ВВК можно будет получить один из четырех статусов:

  • годный (с уточнением вида службы);
  • непригоден (с возможностью пересмотра через 6-12 месяцев);
  • нуждается в лечении (отпуск или стационарное лечение);
  • временно непригоден (с назначением даты повторного осмотра).

Однако сегодня Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно годными" на четыре месяца. Таким образом сроки прохождения ВВК были продлены до 5 июня 2025 года.

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