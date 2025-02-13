Кто получит больше времени? Зеленский подписал закон о ВВК
Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно годных граждан. Согласно документу, новый срок установлен до 5 июня 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Напомним, причиной внесения изменений стало то, что за восемь месяцев действия закона повторный медицинский осмотр прошли лишь 25% граждан, которые были признаны ограниченно годными к военной службе.
Таким образом это сделало невозможным выполнение нормы закона в определенный срок.
Новым законом было установлено требование прохождения ограниченно годными повторного медицинского осмотра до 5 июня 2025 года.
Для "ограниченно годных" перенесен дедлайн прохождения ВВК
Напомним, в 2024 году в Украине отменили статус "ограниченно годный" к военной службе. В связи с этим граждане, которые имели статус ограниченно годных, должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.
После чего по итогам ВВК можно будет получить один из четырех статусов:
- годный (с уточнением вида службы);
- непригоден (с возможностью пересмотра через 6-12 месяцев);
- нуждается в лечении (отпуск или стационарное лечение);
- временно непригоден (с назначением даты повторного осмотра).
Вчера Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно годными" на четыре месяца. Таким образом сроки прохождения ВВК были продлены до 5 июня 2025 года.
В то же время заместитель председателя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что украинцам не стоит надеяться на еще одно такое решение.
"Во-первых, это не так много времени. Во-вторых, не следует рассчитывать на дальнейшие продления срока. Поэтому, тех, кто обязан пройти ВВК, призываю не медлить и не откладывать медосмотр до последнего", - написала Верещук.
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