Хто отримає більше часу? Зеленський підписав закон про ВЛК
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних громадян. Відповідно до документа, новий термін встановлено до 5 червня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Нагадаємо, причиною внесення змін стало те, що за вісім місяців дії закону повторний медичний огляд пройшли лише 25% громадян, які були визнані обмежено придатними до військової служби.
Таким чином це унеможливило виконання норми закону у визначений строк.
Новим законом було встановлено вимогу проходження обмежено придатними повторного медичного огляду до 5 червня 2025 року.
Для "обмежено придатних" перенесено дедлайн проходження ВЛК
Нагадаємо, у 2024 році в Україні скасували статус "обмежено придатний" до військової служби. У зв'язку з цим громадяни, які мали статус обмежено придатних, повинні були повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.
Після чого за підсумками ВЛК можна буде отримати один із чотирьох статусів:
- придатний (з уточненням виду служби);
- непридатний (з можливістю перегляду через 6-12 місяців);
- потребує лікування (відпустка або стаціонарне лікування);
- тимчасово непридатний (з призначенням дати повторного огляду).
Вчора Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №12457 про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" на чотири місяці. Таким чином строки проходження ВЛК було подовжено до 5 червня 2025 року.
Водночас заступник голови Офісу президента Ірина Верещук заявила, що українцям не варто сподіватись на ще одне таке рішення.
"По-перше, це не так багато часу. По-друге, не слід розраховувати на подальші продовження терміну. Тому, тих, хто зобовʼязаний пройти ВЛК, закликаю не зволікати та не відкладати медогляд до останнього", - написала Верещук.
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