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Маск отключал Starlink во время контрнаступления ВСУ в 2022 году, - Reuters

Пятница 25 июля 2025 17:40
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Маск отключал Starlink во время контрнаступления ВСУ в 2022 году, - Reuters Иллюстративное фото: Маск отключал Starlink во время контрнаступления ВСУ в 2022 году (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Илон Маск приказывал прекратить спутниковую связь Starlink в части Украины во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет Reuters, во время попытки Украины в сентябре 2022 года вернуть оккупированные территории Маск отдал приказ, который сорвал контрнаступление и "подорвал доверие Киева к Starlink".

По словам источников издания, Маск сказал старшему инженеру калифорнийских офисов SpaceX, которое контролирует Starlink, сократить покрытие в районах, включая Херсон, стратегический регион к северу от Черного моря, который Украина пыталась вернуть.

Сотрудники Маска выполнили его приказ, дезактивировав по меньшей мере сотню терминалов Starlink. Отмечается, что отключение, вероятно, могло коснуться и территорий, которые контролировала Россия, включая часть Донецкой области.

Украинские источники издания заявляют, что во время отключения военные потеряли связь с беспилотниками, которые следили за российскими войсками и артиллерией, которая, полагаясь на Starlink для прицеливания огня, пытались поразить цели.

Отключение Starlink привело к тому, что украинским войскам не удалось окружить российскую позицию в городе Берислав, к востоку от Херсона. Несмотря на это во время контрнаступления ВСУ смогли вернуть Берислав и Херсон и некоторые дополнительные территории, которые оккупировала Россия.

Что известно о Starlink

Напомним, в четверг вечером, 24 июля, в сети начали сообщать о проблемах с терминалами Starlink, причем, в частности, и на фронте в Украине. О проблемах на фронте сообщалось на разных направлениях, в частности, украинские военные имели проблемы с подключением к беспилотникам.

Позже в компании Starlink заявили, что работают над выяснением причины сбоя, а также восстановлением работы сервиса. Вскоре после этого отреагировал миллиардер и владелец компании Илон Маск. Он принес свои извинения за сбой и сообщил, что сервис восстановят в ближайшее время.

Подробно о том, что такое Starlink и чем он важен для украинского фронта - читайте в материале РБК-Украина.

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Starlink Илон Маск
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