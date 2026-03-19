Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Кто может указывать Трампу?" Нетаньяху ответил на упреки о вовлечении США в войну

22:46 19.03.2026 Чт
2 мин
Премьер Израиля отреагировал на скандальное заявление экс-директора контртеррористического центра США
aimg Иван Носальский
Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения бывшего директора контртеррористического центра США Джо Кента о том, что израильтяне "втянули" американцев в войну против Ирана.

"Кто вообще может подумать, что кто-то может указывать президенту Дональду Трампу, что делать? Да бросьте", - сказал глава израильского правительства, комментируя заявление Кента.

По словам Нетаньяху, Израиль и США в тесной координации достигают своих целей в войне против Ирана с молниеносной скоростью.

"Идеологические фанатики, эти сумасшедшие видят смысл своего существования в уничтожении западной цивилизации и Америки, которая ее возглавляет… Они искалечили и ранили тысячи американцев в Ираке и Афганистане. Они убили американских морпехов в Бейруте. Они взрывали ваши посольства. Они пытались убить американского президента Дональда Трампа", - напомнил премьер Израиля.

По его словам, возможность появления у таких фанатиков ядерного оружия, которым они смогут атаковать любой американский и европейский город, является угрозой для США и остального мира.

"Если люди честны, если лидеры честны, они бы поняли, что мы ведем не только нашу борьбу, мы ведем их борьбу. Я говорю с десятками мировых лидеров. Десятками. Они все это знают. И в частном порядке все это говорят. Они говорят это в частном порядке, но я говорю это публично. Мир в большом долгу… перед президентом Трампом за руководство этими усилиями по обеспечению нашего будущего", - добавил Нетаньяху.

Обвинения Кента

Напомним, 17 марта директор контртеррористического центра США Джо Кент написал заявление на увольнение из-за войны США против Ирана.

Он утверждал, что высокопоставленные израильские чиновники втянули американцев в эту войну.

По словам Кента, такие боевые действия не оправдывают цену жизней американских военнослужащих.

