Главная » Новости » В мире

Кто может возглавить Венесуэлу после Мадуро: Макрон озвучил свою версию

Венесуэла, Воскресенье 04 января 2026 00:30
UA EN RU
Кто может возглавить Венесуэлу после Мадуро: Макрон озвучил свою версию Фото: оппозиционеры Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президентом Венесуэлы может стать Эдмундо Гонсалес, который в 2024 году, по подсчетам оппозиционных сил, выиграл президентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети Х.

Макрон считает, что новым лидером Венесуэлы может стать оппозиционер Эдмундо Гонсалес.

По мнению президента Франции, начинающийся переходный период должен быть мирным, демократическим и уважительным к воле венесуэльского народа.

"Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно скорее. Сейчас я веду переговоры с нашими партнерами в регионе", - написал он.

Макрон добавил, что Франция полностью мобилизована и бдительна, в частности, чтобы гарантировать безопасность своих граждан в эти часы неопределенности.

Позже Эммануэль Макрон написал в соцсети Х еще одно сообщение, где отметил, что разговаривал с представительницей оппозиции Марией Корина Мачадо и полностью поддержал ее призыв к освобождению и защите политических заключенных режима Николаса Мадуро .

"Как и все венесуэльцы, она может рассчитывать на поддержку Франции в отстаивании мирного, демократического перехода, который полностью уважает суверенную волю венесуэльского народа", - отметил он.

Ранее СМИ писали, что ситуация в Венесуэле после захвата войсками США диктатора Николаса Мадуро может пойти тремя путями: "конституционная" передача власти, военный переворот или дезинтеграция режима.

Венесуэльская оппозиция считает законным президентом страны политика Эдмундо Гонсалеса, который находится в изгнании.

Что произошло в Венесуэле

Напомним, в ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В разных районах города были слышны взрывы. Целями для ударов стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы, заявив о ее успешном завершении. По его словам, диктатор Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан и вывезен из страны.

Подробнее об операции США против Венесуэлы - в материале РБК-Украина.

