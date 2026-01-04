Кто может возглавить Венесуэлу после Мадуро: Макрон озвучил свою версию

Президентом Венесуэлы может стать Эдмундо Гонсалес, который в 2024 году, по подсчетам оппозиционных сил, выиграл президентские выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети Х .

Макрон считает, что новым лидером Венесуэлы может стать оппозиционер Эдмундо Гонсалес.

По мнению президента Франции, начинающийся переходный период должен быть мирным, демократическим и уважительным к воле венесуэльского народа.

"Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно скорее. Сейчас я веду переговоры с нашими партнерами в регионе", - написал он.

Макрон добавил, что Франция полностью мобилизована и бдительна, в частности, чтобы гарантировать безопасность своих граждан в эти часы неопределенности.

Позже Эммануэль Макрон написал в соцсети Х еще одно сообщение, где отметил, что разговаривал с представительницей оппозиции Марией Корина Мачадо и полностью поддержал ее призыв к освобождению и защите политических заключенных режима Николаса Мадуро .