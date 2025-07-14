Кто может возглавить Минюст и заменить Стефанишину в Кабмине: новые детали по кадрам

Последние данные о перестановках в Кабмине

Напомним, ранее еще один источник РБК-Украина сообщал, что министерство обороны возглавит Денис Шмыгаль.

При этом, по словам собеседника издания, Ольгу Стефанишину могут уволить с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Пока что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил только планы назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко премьер-министром и главу Кабмина Дениса Шмыгаля министром обороны.

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