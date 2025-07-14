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Хто може очолити Мін'юст і замінити Стефанішину в Кабміні: нові деталі щодо кадрів

Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Уже цього тижня відбудеться масштабне перезавантаження Кабміну. Зокрема, Ольга Стефанішина може залишити посади віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції та міністра юстиції.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

За інформацією співрозмовника видання, плануються такі кадрові рішення:

  • міністром юстиції може стати заступниця керівника ОП Ірина Мудра або міністр енергетики Герман Галущенко;
  • міністром енергетики може стати чинна голова Мінекології Світлана Гринчук, якщо Галущенко справді отримає нову посаду;
  • міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції може стати чинний заступник голови Мінекономіки Тарас Качка. Потенційно він може отримати і статус віцепрем'єра;
  • віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, імовірно, отримає статус першого віцепрем'єра;
  • міністра культури Миколу Точицького розглядають на посаду посла України у Франції.

 

Останні дані про перестановки в Кабміні

Нагадаємо, раніше ще одне джерело РБК-Україна повідомляло, що міністерство оборони очолить Денис Шмигаль.

При цьому, за словами співрозмовника видання, Ольгу Стефанишину можуть звільнити з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Поки що президент України Володимир Зеленський підтвердив тільки плани призначити першу віцепрем'єрку Юлію Свириденко прем'єр-міністеркою, а голову Кабміну Дениса Шмигаля - міністром оборони.

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Михайло ФедоровГерман ГалущенкоОльга Стефанішина