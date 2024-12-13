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Кто на самом деле может штафовать за неявку по повестке: юрист указал на важный нюанс

Украина, Пятница 13 декабря 2024 06:15
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Кто на самом деле может штафовать за неявку по повестке: юрист указал на важный нюанс Мобилизация в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Дмитрий Кушнаренко

Если вы игнорируете повестку и не являетесь в ТЦК, то должны быть готовы, что надо будет заплатить штраф. Во время военного положения он составляет от 17 до 25 500 грн.

Кто имеет право его выписывать и что будет, если его не оплатить, в комментарии РБК-Украина адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко.

Кто выносит постановления о наложении штрафа

В случае игнорирования повесток надо иметь в виду, что по отношению к вам будет применен механизм административного нарушения по ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – административный штраф за неявку в военкомат. Размер такого штрафа в особый период составляет от 17 до 25500 грн, говорит Дмитрий Кушнаренко.

"Важно, что отвечать вы будете не за неполучение или отказ от получения повестки. Ответственность наступает за нарушение законодательных норм в сфере оборонных, мобилизационных процессов в военное время, а именно за неприбытие в ТЦК и СП в определенные постановлением Кабмина сроки", – отмечает адвокат.

За административные правонарушения по ст. 210-1 КУоАП (совершенные в особый период) протокол не составляется, в случае, если военнообязанный, резервист, призывник не подтвердил свою невозможность явки в ТЦК и это подтверждено документами о его осведомленности куда, когда и в какое время он должен был бы явиться по вызову.

"В таких случаях начальник ТЦК и СП, без участия лица, сразу выносит постановление о наложении штрафа за неявку в военкомат (представителями ТЦК должно быть указано время и место совершения административного правонарушения)", – говорит Кушнаренко.

Обратите внимание. Постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть если по истечении 15-дневного срока (предоставляется на уплату штрафа) штраф не уплачен - постановление направляется в исполнительную службу, обращает внимание специалист.

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