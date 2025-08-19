Наказание за общение на русском: скандал в женской Премьер-Лиге

Во время матча женской Премьер-Лиги Украины между "Колосом" (Ковалевка) и "Систерс" (Одесса) арбитр Анастасия Романюк показала желтую карточку футболистке из-за общения на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт в соцсети Threads .

Инцидент на поле

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Систерс", однако внимание зрителей было приковано к эпизоду во втором тайме.

Арбитр Анастасия Романюк сделала официальное предупреждение одесской команды Ирине Майбородиной за неспортивное поведение, после чего в ситуацию вмешался тренер гостей Денис Колчин.

Романюк объяснила, почему предупредила подопечную Колчина, а также рассказала, что попросила футболистку общаться на украинском языке, ведь это чемпионат Украины.

"На языке России мы здесь не общаемся. Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат - Украины", - отметила арбитр.

Фаны и даже игрок из одесской команды аплодировали судье.

Реакция игроков и фанов

После предупреждения Майбородина и другие футболистки одесской команды аплодировали Романюк, признавая корректность ее действий. В то же время реакция болельщиков в соцсетях оказалась неоднозначной. Некоторые выражали поддержку арбитру:

"Наконец-то... Я даже не знаю как отблагодарить госпожу арбитра Анастасию, за такую национально сознательную позицию. Надеюсь это не просто исключение из правил", - написал болельщик.

"Красавица, надо и себе такую практику во время арбитража взять на вооружение", - добавил другой фанат.

Другие же пользователи относились критически.

"Вы уже совсем за***ли? Где в правилах есть пункт о языке общения? Надо подать апелляцию и жалобу на судью Анастасиню", - отметил фан.

За что в футболе показывают желтую карточку

Желтая карточка - стандартная дисциплинарная мера в футболе, которую арбитры показывают за различные нарушения правил, среди которых:

преднамеренная игра рукой (кроме случаев "фола последней надежды")

затягивание времени

срыв опасной атаки соперника

удары до свистка или после него

грубая игра (если нарушение не считается очень грубым)

неспортивное поведение, включая отказ соблюдать правила

спор с судьей (за исключением капитанов команд, которые могут уточнить решение)

(за исключением капитанов команд, которые могут уточнить решение) симуляция

выход в игру без разрешения судьи.

В случае Майбородиной предупреждение было применено именно за неспортивное поведение, ведь она отказалась реагировать на замечания судьи, и продолжила общение на русском языке во время матча, что в контексте чемпионата Украины расценивается как нарушение регламента.