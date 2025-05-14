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"Кто хочет мира - должен говорить": в Германии призвали Путина встретиться с Зеленским

Германия, Среда 14 мая 2025 19:36
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"Кто хочет мира - должен говорить": в Германии призвали Путина встретиться с Зеленским Фото: министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал российского диктатора Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

"Любой, кто хочет мира в Европе, должен вести переговоры сейчас", - сказал Вадефуль.

Немецкий министр подчеркнул, что теперь "мяч на стороне Путина".

Переговоры в Стамбуле

Напомним, российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу только после полного прекращения огня. Но позже он все же подтвердил свою готовность лично встретиться с Путиным в Турции.

Москва пока официально не подтвердила участия Путина, а также не раскрывает состав своей делегации. В Турции заявили, что пока не знают, кто из россиян прибудет на переговоры.

В то же время газета The Washington Post писала, что Россию на переговорах в Стамбуле представят министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Однако сегодня появилось сообщение, что Лавров не приедет в Стамбул. Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле до сих пор остается неизвестным.

Вчера Зеленский отметил, что Украина рассматривает только личную встречу с российским диктатором. Другие форматы контактов с агрессором не обсуждались.

Подробнее о возможных переговорах Украины и России в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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