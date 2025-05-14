ua en ru
Ср, 14 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лавров не приедет на переговоры с Украиной в Стамбул, - росСМИ

Среда 14 мая 2025 18:29
UA EN RU
Лавров не приедет на переговоры с Украиной в Стамбул, - росСМИ Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, вероятно, не будет участвовать в переговорах с Украиной в Стамбуле. Они запланированы на 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Российское издание не уточняет, кто именно раскрыл ему такую информацию.

При этом состав российской делегации на переговорах в Стамбуле остается неизвестным.

Слухи об участии Лаврова

Напомним, завтра, 15 мая, украинские и российские чиновники могут встретиться на переговоры в Стамбуле. Украина предложила провести их между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, переговоры без участия Путина "не имеют никакого смысла".

При этом газета The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Кремля писала, что Россию на переговорах в Стамбуле представят министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Российские СМИ в свою очередь утверждали, что участие Лаврова в переговорах еще не согласовано.

Детальнее о возможных переговорах Украины и России в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Стамбул Лавров Война в Украине
NEWS
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия