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"Хто хоче миру - має говорити": у Німеччині закликали Путіна зустрітися з Зеленським

Німеччина, Середа 14 травня 2025 19:36
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"Хто хоче миру - має говорити": у Німеччині закликали Путіна зустрітися з Зеленським Фото: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав російського диктатора Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі 15 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

"Будь-хто, хто хоче миру в Європі, повинен вести переговори зараз", - сказав Вадефуль.

Німецький міністр наголосив, що тепер "м'яч на боці Путіна".

Переговори у Стамбулі

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі з 15 травня.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу лише після повного припинення вогню. Але пізніше він все ж підтвердив свою готовність особисто зустрітися з Путіним у Туреччині.

Москва наразі офіційно не підтвердила участі Путіна, а також не розкриває склад своєї делегації. У Туреччині заявили, що поки не знають, хто з росіян прибуде на переговори.

Водночас газета The Washington Post писала, що Росію на переговорах у Стамбулі представлять міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Однак сьогодні з'явилося повідомлення, що Лавров не приїде до Стамбулу. Склад російської делегації на переговорах у Стамбулі досі залишається невідомим.

Вчора Зеленський наголосив, що Україна розглядає тільки особисту зустріч з російським диктатором. Інші формати контактів з агресором не обговорювалися.

Детальніше про можливі переговори України та Росії в Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

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