Не "хрущевки" и не элитка: какие квартиры сейчас чаще всего покупают в Киеве

Чаще всего покупатели в Киеве выбирают готовые квартиры в современных домах, тогда как интерес к "хрущевкам", панельным домам и элитной недвижимости остается значительно ниже.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал эксперт по недвижимости Олег Дерлюк.
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По словам Дерлюка, новостройки остаются востребованными, однако покупатели предпочитают уже готовое жилье, в которое можно сразу заселиться.
"Новостройки всегда в спросе, но речь идет именно об уже готовых квартирах, куда можно заехать и жить. Сейчас в котлован инвестируют гораздо меньше, чем до войны", - отметил эксперт.
В то же время вторичный рынок, по его словам, сейчас более активен. Наибольшим спросом пользуются квартиры в индивидуальных проектах 2000-х годов и монолитно-каркасных домах, построенных в 2008-2015 годах.
"Они обладают хорошим качеством строительства", - пояснил Дерлюк.
Эксперт отметил, что квартиры в "хрущевках" и панельных домах не пользовались большим спросом и до полномасштабной войны. Сейчас их в основном покупают в рамках государственных программ.
"Панельные дома - холодные, это такая себе серия, а хрущевки - старые квартиры под ремонт. Спроса на них практически и раньше не было, но сейчас их в основном покупают под госпрограммы", - сказал он.
По словам Дерлюка, гораздо меньше покупателей стало и в сегменте элитной недвижимости.
"Элитку теперь гораздо меньше покупают. До войны было гораздо больше платежеспособных клиентов, которые рассматривали этот сегмент. А сейчас многие выехали и с собой вывезли деньги", - пояснил эксперт.
Таким образом, сегодня самым большим спросом в Киеве пользуются готовые квартиры в современных домах, тогда как старый жилищный фонд и элитная недвижимость уступают им по интересу покупателей.
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