Не "хрущовки" і не елітка: які квартири зараз найчастіше купують у Києві

Найчастіше покупці в Києві вибирають готові квартири у сучасних будинках, тоді як інтерес до "хрущовок", панельних будинків і елітної нерухомості залишається значно нижчим.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів експерт з нерухомості Олег Дерлюк.
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За словами Дерлюка, новобудови залишаються затребуваними, однак покупці віддають перевагу вже готовому житлу, у яке можна одразу заселитися.
"Новобудови завжди в попиті, але йдеться саме про вже готові квартири, куди можна заїхати і жити. Зараз в котлован інвестують набагато менше, ніж до війни", – зазначив експерт.
Водночас вторинний ринок, за його словами, нині є більш активним. Найбільший попит мають квартири в індивідуальних проєктах 2000-х років та монолітно-каркасних будинках, зведених у 2008-2015 роках.
"Вони мають гарну якість будівництва", - пояснив Дерлюк.
Експерт зазначив, що квартири у "хрущовках" і панельних будинках не користувалися великим попитом і до повномасштабної війни. Зараз їх в основному купують у межах державних програм.
"Панельні будинки - холодні, це така собі серія, а хрущовки - старі квартири під ремонт. Попиту на них практично і раніше не було, але зараз їх в основному купують під держпрограми", - сказав він.
За словами Дерлюка, значно менше покупців стало й у сегменті елітної нерухомості.
"Елітку тепер набагато менше купують. До війни було набагато більше платоспроможних клієнтів, які розглядали цей сегмент. А зараз багато людей виїхали і з собою вивезли гроші", - пояснив експерт.
Таким чином, сьогодні найбільший попит у Києві мають готові квартири у сучасних будинках, тоді як старий житловий фонд та елітна нерухомість поступаються їм за інтересом покупців.
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