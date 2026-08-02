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Не "хрущевки" и не элитка: какие квартиры сейчас чаще всего покупают в Киеве

08:38 02.08.2026 Вс
2 мин
Инвестируют ли сейчас украинцы в жилье на этапе котлована?
aimg Василина Копытко
Не "хрущевки" и не элитка: какие квартиры сейчас чаще всего покупают в Киеве Какое жилье сейчас пользуется самым высоким спросом в столице (фото: Freepik)
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Чаще всего покупатели в Киеве выбирают готовые квартиры в современных домах, тогда как интерес к "хрущевкам", панельным домам и элитной недвижимости остается значительно ниже.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал эксперт по недвижимости Олег Дерлюк.

Главное:

  • Наибольшим спросом пользуются готовые квартиры в современных домах;
  • Покупатели значительно реже инвестируют в жилье на этапе строительства;
  • "Хрущевки" и панельные дома в основном покупают по государственным программам;
  • Заметно сократился спрос на элитное жилье.

Какие квартиры сейчас чаще всего покупают

По словам Дерлюка, новостройки остаются востребованными, однако покупатели предпочитают уже готовое жилье, в которое можно сразу заселиться.

"Новостройки всегда в спросе, но речь идет именно об уже готовых квартирах, куда можно заехать и жить. Сейчас в котлован инвестируют гораздо меньше, чем до войны", - отметил эксперт.

В то же время вторичный рынок, по его словам, сейчас более активен. Наибольшим спросом пользуются квартиры в индивидуальных проектах 2000-х годов и монолитно-каркасных домах, построенных в 2008-2015 годах.

"Они обладают хорошим качеством строительства", - пояснил Дерлюк.

Почему "хрущевки" покупают реже

Эксперт отметил, что квартиры в "хрущевках" и панельных домах не пользовались большим спросом и до полномасштабной войны. Сейчас их в основном покупают в рамках государственных программ.

"Панельные дома - холодные, это такая себе серия, а хрущевки - старые квартиры под ремонт. Спроса на них практически и раньше не было, но сейчас их в основном покупают под госпрограммы", - сказал он.

Не &quot;хрущевки&quot; и не элитка: какие квартиры сейчас чаще всего покупают в КиевеЦены на столичном рынке недвижимости (инфографика РБК-Украина)

Что происходит с элитным жильем

По словам Дерлюка, гораздо меньше покупателей стало и в сегменте элитной недвижимости.

"Элитку теперь гораздо меньше покупают. До войны было гораздо больше платежеспособных клиентов, которые рассматривали этот сегмент. А сейчас многие выехали и с собой вывезли деньги", - пояснил эксперт.

Таким образом, сегодня самым большим спросом в Киеве пользуются готовые квартиры в современных домах, тогда как старый жилищный фонд и элитная недвижимость уступают им по интересу покупателей.

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