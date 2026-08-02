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Рубио оценил удары в тыл РФ и упомянул о переговорах Киева с Москвой

07:29 02.08.2026 Вс
2 мин
Когда США могут возобновить усилия по переговорному процессу?
aimg Филипп Бойко
Рубио оценил удары в тыл РФ и упомянул о переговорах Киева с Москвой Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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Соединенные Штаты в ближайшие недели могут сделать новую попытку возобновить переговоры между Украиной и Россией по завершению войны. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отметив, что Вашингтон готов поддержать любую возможность для продвижения мирного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Марко Рубио Fox News.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в прекращении войны.

Он отметил, что в течение первого года администрация уделила этому вопросу большое внимание, однако переговорный процесс зашел в тупик.

"Соединенные Штаты могут играть роль в прекращении этой войны. Мы и дальше будем исследовать такие возможности", - сказал Рубио.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что именно президент Трамп, по его мнению, является единственным мировым лидером, способным посадить российскую и украинскую стороны за стол переговоров для обсуждения завершения войны.

В США обратили внимание на изменение ситуации на фронте

Рубио заявил, что за последние месяцы ситуация в войне несколько изменилась.

По его словам, Украина теперь способна наносить дальнобойные удары вглубь территории России, из-за чего война все больше ощущается и для российского населения.

"Мы хотим выяснить, открыла ли эта новая динамика путь к определенному переговорному урегулированию", - отметил он.

Госсекретарь сообщил, что в ближайшие недели могут быть предприняты новые дипломатические шаги для возобновления переговоров между сторонами.

В то же время, он признал, что как Украина, так и Россия имеют собственные жесткие принципиальные позиции.

"Мы понимаем, что у обеих сторон достаточно жесткие красные линии. Пока нам не удастся хоть немного сблизить эти позиции, достичь договоренностей не получится", - сказал Рубио.

Трамп поручил искать возможности для мира

По словам госсекретаря, президент США поручил своей команде использовать любую возможность для продвижения мирных переговоров.

"Президент сказал своей команде: если вы увидите возможность стать силой, которая предоставит мирным переговорам новый импульс, сделайте это. Он всегда предпочитает дипломатию, а не войну, и мир, а не боевые действия", - подытожил Рубио.

Контекст новости

Украина неоднократно заявляла о готовности продолжать переговоры с Россией, но при условии, что они будут направлены на достижение прекращения огня.

Напомним, Россия изложила свои требования о прекращении войны в меморандуме, представленном 2 июня во время переговоров с Украиной в Стамбуле. В Украине его называют ультиматумом.

По данным опросов, абсолютное большинство украинцев против того, что бы выполнять требования Путина.

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