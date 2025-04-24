Впервые за много лет: в Украине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии

В Украине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году. Эксгумацию проводят в Тернопольской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFM 24.

Работы по эксгумации начались утром 24 апреля и проводятся на территории села Пужники в Тернопольской области. В группу исследователей входят специалисты из Фонда "Свобода и демократия", ученые из Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти, а также принимают участие представители украинского фонда "Волынские древности".

В Польше опасались, что погода может помешать, но сегодня в Тернопольской области солнечно.

Отмечается, что процесс эксгумации является непростым, поскольку кладбище и место, где проводят работы, расположены посреди леса. Транспортировка туда нескольких тонн специализированного оборудования была сложной задачей.

Стоит добавить, что это первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет. Поскольку Украина приостановила разрешение на проведение работ в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах.