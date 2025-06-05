Польша установила День памяти жертв Волынской трагедии: МИД говорит о предвзятости

Решение Польши об утверждении 11 июля "Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Республики Польша" - противоречит добрососедским отношениям между Киевом и Варшавой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Решение Сейма

Как отмечается на Facebook-странице польского Сейма, "в 1939-1946 годах украинские националисты... убили более ста тысяч поляков, преимущественно жителей сел, уничтожили их имущество и заставили сотни тысяч поляков покинуть Восточные Кресы Второй Польской Республики".

В частности, согласно заявлению, "апогеем этого преступления стал июль 1943 года", а "символической датой гекатомбы" является 11 июля.

Реакция МИД

МИД Украины, в свою очередь, расценивает решение Сейма Польши как такое, что идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран", - добавило ведомство.

Киев, как пишет МИД, выступает за научное и беспристрастное изучение сложных страниц общей истории и считает, что путь к примирению лежит через диалог и взаимное уважение. В связи с этим - призывает Варшаву воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях.

"Несмотря на предвзятость и политический контекст постановления Сейма Республики Польша, продолжаем идти путем проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины и Польши соответственно. Уже имеем на этом пути практические результаты, которые должны иметь развитие и в будущем", - отмечает МИД.