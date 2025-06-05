Польша установила День памяти жертв Волынской трагедии: МИД говорит о предвзятости
Решение Польши об утверждении 11 июля "Национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Республики Польша" - противоречит добрососедским отношениям между Киевом и Варшавой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
Решение Сейма
Как отмечается на Facebook-странице польского Сейма, "в 1939-1946 годах украинские националисты... убили более ста тысяч поляков, преимущественно жителей сел, уничтожили их имущество и заставили сотни тысяч поляков покинуть Восточные Кресы Второй Польской Республики".
В частности, согласно заявлению, "апогеем этого преступления стал июль 1943 года", а "символической датой гекатомбы" является 11 июля.
Реакция МИД
МИД Украины, в свою очередь, расценивает решение Сейма Польши как такое, что идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей.
"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран", - добавило ведомство.
Киев, как пишет МИД, выступает за научное и беспристрастное изучение сложных страниц общей истории и считает, что путь к примирению лежит через диалог и взаимное уважение. В связи с этим - призывает Варшаву воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях.
"Несмотря на предвзятость и политический контекст постановления Сейма Республики Польша, продолжаем идти путем проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины и Польши соответственно. Уже имеем на этом пути практические результаты, которые должны иметь развитие и в будущем", - отмечает МИД.
Эксгумация жертв Волынской трагедии
В этом году в Украине начали эксгумацию граждан Польши, погибших во время Волынской трагедии в 1945-м. Варшава ранее неоднократно призывала к началу этого процесса и недавно обеим странам удалось достичь согласия по ряду вопросов.
В начале апреля эксгумационные работы стартовали в селе Углы Ровенской области. В частности поисковые мероприятия проходили и на территории Тернопольской области.
Больше о том, почему Украина и Польша до сих пор спорят о Волынской трагедии - в интервью РБК-Украина.
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