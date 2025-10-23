Соломия Витвицкая поразила эффектным вечерним образом и новой прической
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая продемонстрировала в соцсетях роскошный вечерний "лук", в котором объединила классику и современные модные акценты.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Атласное платье-комбинация - главный акцент образа
Основой образа Витвицкой стало длинное черное платье-комбинация из атласного материала.
Такой фасон считается классикой вечерней моды и неотъемлемой частью концепции тихой роскоши, которая остается актуальной уже несколько сезонов подряд.
Платье имеет мягкий вырез, которое придает силуэту женственности и изысканности, деликатно акцентируя на зоне декольте.
Легкий блеск ткани создает эффект глубины, что особенно отчетливо смотрится на черно-белых фото.
Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Оверсайз-пиджак - современный штрих классического лука
К платью Соломия добавила черный пиджак свободного кроя, который просто накинула на плечи.
Такой прием в моде ныне чрезвычайно популярен - он придает образу непринужденности, подчеркивает уверенность и сохраняет сдержанную элегантность.
Контраст между гладкостью атласа и структурностью пиджака создает баланс между чувственностью и деловым шиком - это один из сильнейших трендов сезона осень-зима 2025 года.
Витвицкая показала новый образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Украшения и детали, которые формируют настроение
Дополнением к образу стали массивные черные бусы в несколько рядов. Такой аксессуар придает объем и роскошь, а одновременно гармонично сочетается с минималистичным фасоном платья.
Подобные украшения часто используют в вечерних образах как акцент, подчеркивающий стиль "old Hollywood glam".
Витвицкая показала новый образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Новая прическа
Отдельного внимания заслуживает новая прическа телеведущей. Соломия появилась с густой челкой и мягкими волнами, обрамляющими лицо.
Такой стиль отсылает к эстетике ретро, но в то же время выглядит очень современно. Новая стрижка визуально освежила образ Витвицкой, сделав его более выразительным и загадочным.
Фото, сделанное в винтажном интерьере лифта, вызвало живой отклик в сети - поклонники отметили, что новый стиль телеведущей выглядит одновременно элегантно и драматично.
Для фото Витвицкая изменила прическу (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Вас также может заинтересовать
- Соломия Витвицкая показала, как носить кожаную юбку осенью
- Наталья Могилевская удивила ярким образом в стиле 80-х
- Как выглядят трендовые кожаные куртки на осень 2025.