Соломия Витвицкая поразила эффектным вечерним образом и новой прической

Четверг 23 октября 2025 17:58
UA EN RU
Соломия Витвицкая поразила эффектным вечерним образом и новой прической Соломия Витвицкая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая продемонстрировала в соцсетях роскошный вечерний "лук", в котором объединила классику и современные модные акценты.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Атласное платье-комбинация - главный акцент образа

Основой образа Витвицкой стало длинное черное платье-комбинация из атласного материала.

Такой фасон считается классикой вечерней моды и неотъемлемой частью концепции тихой роскоши, которая остается актуальной уже несколько сезонов подряд.

Платье имеет мягкий вырез, которое придает силуэту женственности и изысканности, деликатно акцентируя на зоне декольте.

Легкий блеск ткани создает эффект глубины, что особенно отчетливо смотрится на черно-белых фото.

Соломия Витвицкая поразила эффектным вечерним образом и новой прическойСоломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Оверсайз-пиджак - современный штрих классического лука

К платью Соломия добавила черный пиджак свободного кроя, который просто накинула на плечи.

Такой прием в моде ныне чрезвычайно популярен - он придает образу непринужденности, подчеркивает уверенность и сохраняет сдержанную элегантность.

Контраст между гладкостью атласа и структурностью пиджака создает баланс между чувственностью и деловым шиком - это один из сильнейших трендов сезона осень-зима 2025 года.

Соломия Витвицкая поразила эффектным вечерним образом и новой прическойВитвицкая показала новый образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Украшения и детали, которые формируют настроение

Дополнением к образу стали массивные черные бусы в несколько рядов. Такой аксессуар придает объем и роскошь, а одновременно гармонично сочетается с минималистичным фасоном платья.

Подобные украшения часто используют в вечерних образах как акцент, подчеркивающий стиль "old Hollywood glam".

Соломия Витвицкая поразила эффектным вечерним образом и новой прическойВитвицкая показала новый образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Новая прическа

Отдельного внимания заслуживает новая прическа телеведущей. Соломия появилась с густой челкой и мягкими волнами, обрамляющими лицо.

Такой стиль отсылает к эстетике ретро, но в то же время выглядит очень современно. Новая стрижка визуально освежила образ Витвицкой, сделав его более выразительным и загадочным.

Фото, сделанное в винтажном интерьере лифта, вызвало живой отклик в сети - поклонники отметили, что новый стиль телеведущей выглядит одновременно элегантно и драматично.

Соломия Витвицкая поразила эффектным вечерним образом и новой прическойДля фото Витвицкая изменила прическу (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

