Модный "лук" жены Фелипенко: как сочетать винтаж, кэжуал и тренды 2025 года

Ведущая и блогер Екатерина Мотрич, жена погибшего на войне актера Юрия Фелипенко, продемонстрировала стильный многослойный образ, в котором гармонично сочетаются винтажные элементы, кэжуал и актуальные тренды 2025 года.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Екатерина Мотрич

Жакет оверсайз в классическую клетку

Главным элементом образа стал оверсайз-жакет с выраженной линией плеч, что придает силуэту легкую "мужскую" структуру и объем.

Оттенок коричневого в классическую клеточку придает образу нотки винтажного и интеллектуального шика. Такой фасон легко сочетается как со строгим низом, так и более расслабленным стилем кэжуал.

Екатерина Мотрич (фото: instagram.com/motrichka)

Объемные штаны с высокой посадкой

Нижняя часть образа - широкие брюки с высокой талией и складками, создающие элегантный и расслабленный силуэт.

Оттенок хаки органически сочетается с коричневым жакетом, подчеркивая естественную гамму образа. Этот контраст цвета делает лук гармоничным и современным.

Боди

Для верхней части Екатерина выбрала обтягивающее боди, цвет которого повторяет оттенки жакета. Такой прием создает эффект монохрома в верхней части и уравновешивает объемный низ, делая образ структурированным и одновременно легким.

Аксессуары и украшения

Особое внимание привлекают аксессуары. Стильный объемный берет из плотной ткани повторяет оттенки жакета и добавляет ретро-шарм.

Тонкий кожаный ремень подчеркивает талию и структурирует оверсайз-образ.

Многослойное колье и серьги-кольца придают луку индивидуальности: короткая цепочка с подвеской-жемчужиной сочетается с длинной цепью и массивной подвеской из натурального камня.

Обувь

Екатерина выбрала массивные белые кроссовки на толстой подошве с липучками. Они придают образу непринужденности и комфорта, гармонично сочетаясь с объемными брюками и жакетом.

Екатерина Мотрич показала образ с жакетом (фото: instagram.com/motrichka)

Стиль

Образ Екатерины Мотрич - это искусное сочетание классических, винтажных и современных элементов.

Использование приглушенного, "земляного" цвета (коричневый, оливковый) делает лук модным и гармоничным, а аксессуары и головной убор придают шику и индивидуальности.

Сочетание жакета, широких брюк и кроссовок демонстрирует актуальный баланс между строгим офисным стилем и повседневным комфортом.

Екатерина Мотрич доказывает, что стиль - это не только одежда, но и умение комбинировать разные элементы, создавая целостный и узнаваемый образ. Ее лук может стать примером для тех, кто хочет выглядеть современно, не жертвуя комфортом.

Модный "лук" жены Филипенко (фото: instagram.com/motrichka)