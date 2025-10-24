Шоколадный шик: Оля Полякова покорила элегантным образом в трендовом оттенке
Украинская певица Оля Полякова поразила эффектным образом в самом модном оттенке осени. Артистка выбрала элегантный монохромный лук в глубоком шоколадно-коричневом цвете - одном из главных трендов сезона.
Подробнее про этот образ рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Какой "лук" выбрала певица
Полякова позирует в слегка приталенном жакете с классическими лацканами, накладными карманами и длинными рукавами. К нему звезда подобрала строгий низ - длинное платье, которое выгодно подчеркивает фигуру.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Образ дополняет глубокое декольте с оригинальной декоративной деталью в виде трех круглых элементов в тон костюма.
Полякова завершила лук стильными аксессуарами: тонкой цепочкой, массивными золотистыми украшениями и структурированной сумкой-то насыщенного бордового цвета.
Певица выбрала монохромный лук (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Дополнили образ изящные слингбеки золотистого оттенка на небольшом каблуке.
Монохромное сочетание разных фактур в пределах одного цвета создает впечатление гармонии и силы - именно такой баланс между женственностью и уверенностью показала Полякова в своем новом стильном образе.
Полякова показала эффектный лук (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Почему коричневый - главный цвет осени и зимы 2025-2026
Коричневый бесспорный фаворит этого осенне-зимнего сезона. Именно он стал новой базой гардероба, вытеснив классический черный и серый.
Во-первых, шоколадные и кофейные оттенки смотрятся элегантно и дорого, придают образу глубины и сдержанный шик. Дизайнеры называют его "новым черным" - универсальным цветом, сочетающимся практически со всем.
Оля Полякова показала, как носить коричневый цвет (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Во-вторых, теплые коричневые тона создают ощущение комфорта и стабильности, что особенно актуально осенью. Они прекрасно смотрятся в тотал-луках и гармонично сочетаются с трендовыми цветами сезона - бордовым, молочным, хаки и золотом.
Кроме того, коричневый цвет имеет множество оттенков - от светло-бежевого до глубокого шоколадного или цвета ржавчины. Это позволяет создавать как классические, так и более смелые образы.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
