У справі про націоналізацію ПриватБанку відбудуться судові дебати

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після дебатів суд ухвалить рішення у справі

Окружний адміністративний суд міста Києва закінчив розгляд справи по суті за позовом Ігоря Коломойського до Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінету міністрів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо націоналізації "Приватбанку". Про це повідомляє прес-служба суду.

За даними прес-служби, наразі у судовому засіданні оголошено перерву та надано час сторонам для підготовки до судових дебатів. Наступне засідання відбудеться 2 квітня.

"Як відомо, після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі", - йдеться в повідмоленні.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова у лютому заявила, що ймовірна зміна політичної ситуації в Україні в результаті виборів 2019 жодним чином не вплине на долю націоналізованого "ПриватБанку".