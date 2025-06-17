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Стиль 2000-х возвращается: Злата Огневич в джинсовом жилете и босоножках на платформе

Вторник 17 июня 2025 07:14
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Стиль 2000-х возвращается: Злата Огневич в джинсовом жилете и босоножках на платформе Злата Огневич (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Стиль начала 2000-х снова в трендах. Джинсовые жилеты, босоножки на высокой платформе и яркие аксессуары создают образы, в которых сочетаются ностальгия с современностью. Эта эпоха известна своей смелостью и дерзостью, что сегодня снова привлекает модников по всему миру.

РБК-Украина решило рассказать, как стиль 2000-х переосмыслила популярная украинская певица Злата Огневич.

Какой "лук" выбрала Огневич

Артистка позировала для фото в джинсовом жилете на молнии с глубоким V-образным вырезом, подчеркивающим фигуру. Он выполнен из плотного денима с потертостями.

Стиль 2000-х возвращается: Злата Огневич в джинсовом жилете и босоножках на платформе

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich) 

Также она выбрала джинсы с низкой посадкой и расклешенными штанинами, которые были очень популярны в начале 2000-х. Они дополнены широким поясом с большим количеством металлических элементов и пряжкой со стразами или камнями.

Стиль 2000-х возвращается: Злата Огневич в джинсовом жилете и босоножках на платформе

Огневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich) 

Массивные шлепанцы на высокой так называемой "пробковой" платформе, что также характерно для стилистики 2000-х.

Стиль 2000-х возвращается: Злата Огневич в джинсовом жилете и босоножках на платформе

Певица не боится экспериментировать со стилем (фото: instagram.com/zlata.ognevich) 

Также особое внимание Злата Огневич уделила аксессуарам:

  • широкий чокер на шее из серебристого бисера
  • солнцезащитные очки с овальными линзами и тонкой оправой, которые придают образу "остроты"
  • несколько браслетов на одной руке: один светлый, похожий на широкую манжету, и несколько тонких металлических
  • кольца на пальцах.

Также дополнить образ в стилистике 2000-х она решила акцентом. Злата держит в руке винтажную видеокамеру, что представляет интересный акцент и усиливает ощущение "ретро".

Стиль 2000-х возвращается: Злата Огневич в джинсовом жилете и босоножках на платформе

Злата Огневич показала интересный лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich) 

Образ Златы Огневич выполнен в стилистике, очень напоминающей Y2K (Year 2000) с элементами гранжа или диско. Y2K стиль характеризуется низкими посадками, кроп-топами, джинсовыми элементами, яркими аксессуарами и элементами поп-культуры того периода.

Стиль 2000-х возвращается: Злата Огневич в джинсовом жилете и босоножках на платформе

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Как носить такой образ в 2025 году

Джинсовый жилет

Вместо очень облегающего и короткого жилета, можно выбрать чуть более свободный крой или джинсовый жилет в стиле оверсайз, который можно носить поверх топа или даже футболки. Джинс может быть более качественным, без чрезмерных потертостей.

Джинсы с низкой посадкой

Они вернулись, но не в таком же экстремальном варианте, как в 2000-х. Можно выбрать джинсы со средней или немного заниженной посадкой, которые будут более комфортными и универсальными. Клеш остается актуальным, но его размер может быть менее выраженным.

Платформа

Обувь на платформе актуальна, но в 2025 году предпочтение отдается более сдержанным и элегантным платформам, чем массивные. Можно выбрать кожаные босоножки на платформе или даже кроссовки на платформе, если хочется добавить кэжуал-элемент.

Стиль 2000-х возвращается: Злата Огневич в джинсовом жилете и босоножках на платформе

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

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