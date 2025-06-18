Самые дорогие - очки. Амадор Лопес показал стильный уличный лук и раскрыл его цену (видео)
Хореограф и певец Амадор Лопес раскрыл стоимость своего стильного уличного образа. Как выяснилось, артист умеет сбивать цены!
Сколько Амадор тратит на одежду, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео Николаса Кармы в Instagram.
Какой образ выбрал Лопес для прогулки
Танцовщик предстал перед камерой в стильном total black луке. Он выбрал для выхода широкие шорты и футболку.
Дополняли образ белые кроссовки и массивные солнцезащитные очки, которые оказались самым дорогим элементом наряда.
Амадор Лопес в стильном total black (скриншот)
Сколько стоит образ хореографа
Как выяснилось, Амадор не против торговаться, чтобы приобрести вещи подешевле. Так, за футболку в свое время он заплатил 1500 грн и примерно такую же сумму отдал за шорты.
Кроссовки Calvin Klein стоили 15 тысяч грн, однако ему удалось приобрести пару обуви за 8500.
Сколько стоит лук Амадора Лопеса (скриншот)
Самыми дорогими оказались очки Dolce & Gabbana. Они стоили около 500 евро, что сегодня составляет 24 тысячи гривен.
Какие очки носит Лопес (скриншот)
Отдельное внимание привлекли серьги. Амадор приобрел украшение в Египте еще 10 лет назад.
Интересно, что аксессуар стоил 300 долларов в то время, но ему удалось уменьшить цену до 80-ти.
"Мы же украинцы, мы умеем", - пошутил он.
Амадор Лопес показал украшение из Египта (скриншот)
В завершение видео танцовщик вместе с блогером и прохожими исполнил зажигательную бачату прямо на улице. Это стоит увидеть - заряжает позитивом!
Вот что пишут в сети:
- "Энергия через экран. Рядом с вами затанцевали все".
- "Это просто человек-праздник! Столько тепла и позитива. Больше бы таких!"
- "Амадор - любовь. Как красиво он говорит на украинском языке. Мы же украинцы, говорит, мы же умеем".
- "Это человек-фейерверк! Всегда где он, там праздник".
- "Спасибо за настроение. Именно это нужно было".
- "Супер позитивный. Гордимся, что Украина имеет таких талантливых людей".
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