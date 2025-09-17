ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Хотел купить родным дом, а сел на 15 лет: в Кропивницком осудили диверсанта

Украина, Среда 17 сентября 2025 17:58
UA EN RU
Хотел купить родным дом, а сел на 15 лет: в Кропивницком осудили диверсанта Фото: диверсант получил 15 лет тюрьмы в Кропивницком (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлия Бойко

Коллегия судей Кропивницкого районного суда Кировоградской области вынесла приговор Юрию Дурасу 10 сентября. Его признали виновным в совершении диверсий, препятствовании деятельности ВСУ и умышленном повреждении имущества путем поджога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на дело № 390/1225/25 в Едином государственном реестре судебных решений.

Как установил суд, Дурас, уроженец Донецкой области, в ноябре 2024 года сознательно согласился на сотрудничество с представителями российских спецслужб через Telegram. За денежное вознаграждение (от 700 до 1 тысячи долларов за каждое задание) он осуществлял поджоги стратегически важных объектов в Кропивницком и Кировоградской области.

Что известно об агенте РФ

По данным следствия, как пишет СБУ, вражеским пособником оказался завербованный оккупантами переселенец из временно захваченной части Донецкой области. После приезда в центральный регион Украины он начал отслеживать объекты, на которые получил "заказ" от куратора из РФ.

"Далее агент приобрел легковоспламеняющуюся смесь, с помощью которой устраивал поджоги, а процесс возгорания фиксировал на телефонную камеру для "отчета" перед российскими спецслужбистами", - рассказали в СБУ.

В частности, обвиняемый повредил:

  • комплектную трансформаторную подстанцию в Кропивницком (ущерб - 3451,39 грн);
  • электроподстанцию ПС 35/6 кВ ЧАО "Кировоградоблэнерго" (убытки - 3552,31 грн);
  • отделение АО "Укрпочта" в селе Ивановка (убытки - 4847,73 грн);
  • офис старосты Ивановского старостинского округа в селе Ивановка (убытки - 58 230,95 грн);
  • два военных автомобиля (Opel Vivaro и Mitsubishi L200), а также семь гражданских авто, стоявших рядом (общий ущерб - более 1,3 млн грн).

Юрий Дурас фиксировал поджоги на видео и отправлял их куратору для подтверждения. Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 113 (диверсия в условиях военного положения), ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ) и ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ задержали агента "по горячим следам", когда он готовился к совершению новых преступлений на территории области. Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, объяснив свои действия желанием заработать деньги для покупки дома семье.

Приговор суда

Суд признал Дураса виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших: с Дураса взыскано более 700 тыс. грн. Кроме того, обвиняемый обязан уплатить судебные расходы в сумме 150 735,20 грн в пользу государства.

До этого Служба безопасности и правоохранители разоблачили двух наемников, которые пытались совершить диверсию на железной дороге. Их задержали в течение суток после совершения преступления.

Кроме того, контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове, задержав агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Суд
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре