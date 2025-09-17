Хотел купить родным дом, а сел на 15 лет: в Кропивницком осудили диверсанта

Коллегия судей Кропивницкого районного суда Кировоградской области вынесла приговор Юрию Дурасу 10 сентября. Его признали виновным в совершении диверсий, препятствовании деятельности ВСУ и умышленном повреждении имущества путем поджога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на дело № 390/1225/25 в Едином государственном реестре судебных решений.

Как установил суд, Дурас, уроженец Донецкой области, в ноябре 2024 года сознательно согласился на сотрудничество с представителями российских спецслужб через Telegram. За денежное вознаграждение (от 700 до 1 тысячи долларов за каждое задание) он осуществлял поджоги стратегически важных объектов в Кропивницком и Кировоградской области.

Что известно об агенте РФ

По данным следствия, как пишет СБУ, вражеским пособником оказался завербованный оккупантами переселенец из временно захваченной части Донецкой области. После приезда в центральный регион Украины он начал отслеживать объекты, на которые получил "заказ" от куратора из РФ.

"Далее агент приобрел легковоспламеняющуюся смесь, с помощью которой устраивал поджоги, а процесс возгорания фиксировал на телефонную камеру для "отчета" перед российскими спецслужбистами", - рассказали в СБУ.

В частности, обвиняемый повредил:

комплектную трансформаторную подстанцию в Кропивницком (ущерб - 3451,39 грн);

электроподстанцию ПС 35/6 кВ ЧАО "Кировоградоблэнерго" (убытки - 3552,31 грн);

отделение АО "Укрпочта" в селе Ивановка (убытки - 4847,73 грн);

офис старосты Ивановского старостинского округа в селе Ивановка (убытки - 58 230,95 грн);

два военных автомобиля (Opel Vivaro и Mitsubishi L200), а также семь гражданских авто, стоявших рядом (общий ущерб - более 1,3 млн грн).

Юрий Дурас фиксировал поджоги на видео и отправлял их куратору для подтверждения. Суд квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 113 (диверсия в условиях военного положения), ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ) и ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ задержали агента "по горячим следам", когда он готовился к совершению новых преступлений на территории области. Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, объяснив свои действия желанием заработать деньги для покупки дома семье.

Приговор суда

Суд признал Дураса виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших: с Дураса взыскано более 700 тыс. грн. Кроме того, обвиняемый обязан уплатить судебные расходы в сумме 150 735,20 грн в пользу государства.