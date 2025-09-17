Хотів купити рідним будинок, а сів на 15 років: у Кропивницькому засудили диверсанта

Колегія суддів Кропивницького районного суду Кіровоградської області винесла вирок Юрію Дурасу 10 вересня. Його визнали винним у скоєнні диверсій, перешкоджанні діяльності ЗСУ та умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на справу № 390/1225/25 в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як встановив суд, Дурас, уродженець Донецької області, у листопаді 2024 року свідомо погодився на співпрацю з представниками російських спецслужб через Telegram. За грошову винагороду (від 700 до 1 тисячі доларів за кожне завдання) він здійснював підпали стратегічно важливих об'єктів у Кропивницькому та Кіровоградській області.

Що відомо про агента РФ

За даними слідства, як пише СБУ, ворожим поплічником виявився завербований окупантами переселенець з тимчасово захопленої частини Донецької області. Після приїзду до центрального регіону України він почав відстежувати об’єкти, на які отримав "замовлення" від куратора з рф.

"Далі агент придбав легкозаймисту суміш, за допомогою якої влаштовував підпали, а процес загоряння фіксував на телефонну камеру для "звіту" перед російськими спецслужбістами", - розповіли в СБУ.

Зокрема, обвинувачений пошкодив:

комплектну трансформаторну підстанцію у Кропивницькому (збитки - 3451,39 грн);

електропідстанцію ПС 35/6 кВ ПрАТ "Кіровоградобленерго" (збитки - 3552,31 грн);

відділення АТ "Укрпошта" в селі Іванівка (збитки - 4847,73 грн);

офіс старости Іванівського старостинського округу в селі Іванівка (збитки – 58 230,95 грн);

два військові автомобілі (Opel Vivaro та Mitsubishi L200), а також сім цивільних авто, що стояли поруч (загальні збитки - понад 1,3 млн грн).

Юрій Дурас фіксував підпали на відео та надсилав їх куратору для підтвердження. Суд кваліфікував його дії за ч. 2 ст. 113 (диверсія в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ) та ч. 2 ст. 194 (умисно пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ затримали агента "по гарячих слідах", коли він готувався до вчинення нових злочинів на території області. Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав провину, пояснивши свої дії бажанням заробити гроші для покупки будинку родині.

Вирок суду

Суд визнав Дураса винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також задовольнив цивільні позови потерпілих: з Дураса стягнуто понад 700 тис. грн. Крім того, обвинуваченого зобов'язано сплатити судові витрати в сумі 150 735,20 грн на користь держави.