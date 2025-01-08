СБУ разоблачила диверсантов, которые хотели взорвать железнодорожные пути в Хмельницкой области

Служба безопасности и правоохранители разоблачили двух наемников, которые пытались совершить диверсию на железной дороге. Их задержали в течение суток после совершения преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, задержанными оказались двое жителей Хмельницкой области. Они выполняли задание российских кураторов. Известно, что россияне завербовали мужчин через Telegram-каналы.

Они установили взрывчатку на рельсах и взорвали, когда увидели приближение грузового поезда. Однако машинист вовремя остановил поезд, поэтому в результате взрыва никто не пострадал.

Свои действия мужчины фиксировали на видео для отчетности заказчикам преступления. После совершения преступления они собирались скрываться. Однако в течение суток полицейские и сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

У них были изъяты мобильные телефоны с доказательствами переписки с врагом во время обысков. Обоим мужчинам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Фото: последствия подрыва железной дороги в Хмельницкой области (t.me/UA_National_Police)

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила масштабные диверсии на объектах "Укрзализныци", разоблачив агентурную сеть российского ГРУ.