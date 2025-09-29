RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Арбитра Первой лиги пытались подкупить: что происходит в украинском футболе

Первая футбольная лига Украины (фото: facebook.com/pfl.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

В украинском футболе зафиксирован случай попытки подкупа арбитра в Первой лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Про Футбол".

Судья придерживался профессиональных стандартов

Перед одним из туров Первой лиги представитель неназванного клуба позвонил арбитру с просьбой о "помощи".

Судья отверг такое предложение и в соответствии с регламентом сообщил об инциденте Украинской ассоциации футбола.

"Перед одним из предыдущих туров одна команда очень переживала за результат. Иначе трудно объяснить, почему один из менеджеров этого футбольного клуба, узнав о назначении арбитров на матч, позвонил судье и попросил о "помощи", - сообщил журналист.

"Рефери отказался и по протоколу - так, как научили и проинструктировали, - сообщил соответствующие органы Украинской ассоциации футбола. То есть профессионально отнесся к своим обязанностям", - отметил Владимир.

Продолжается проверка инцидента

"Ходят слухи об одном случае в украинском футболе, который можно назвать экстраординарным. Пока что без названий команд - продолжается проверка УАФ. Это все данные, которые нужно проверить, это все моменты, которые предстоит выяснить. Говорят, что инцидент произошел в Первой лиге", - сообщил Зверов.

Он отметил, что инцидент показателен и демонстрирует профессионализм арбитра.

"Арбитр не принимает предложение, но всегда найдутся те, кто предлагает", - добавил журналист.

Футбол "живет по-новому"

Журналист подчеркнул, что случай в Первой лиге стал примером, когда официальные правила и профессиональные стандарты работают.

"Стоит сказать, что это очень показательный случай, случай в стиле "жить по-новому". Арбитр не принимает предложение, но всегда найдутся те, кто предлагает", - рассказал Зверов.

УАФ продолжает проверку, чтобы установить все детали инцидента и возможных нарушителей.

Напомним, что уже завершился 7-й тур УПЛ, который был полон неожиданных результатов. По его итогам, "Шахтер" стал единоличным лидером чемпионата, а харьковский "Металлист 1925" сенсационно ворвался в тройку лидеров. А "Полесье" устроило разгром ровенскому "Вересу".

Ранее мы сообщили результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Кубка Украины.

Также читайте, останется ли Сергей Ребров на посту главного тренера сборной Украины.

