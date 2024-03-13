Хотела сорвать контрнаступление в Харьковской области: СБУ задержала российскую агентку

Правоохранители задержали российскую информаторку в Харьковской области. Женщина пыталась сорвать контрнаступление ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что агентка РФ "сливала" боевые позиции Сил обороны накануне освобождения Харьковской области.
С июня по сентябрь 2022 года она передавала оккупантам геолокации подразделений ВСУ, которые были сосредоточены на Купянском направлении.
Также она "отчитывалась" об имеющемся тяжелом вооружении и ориентировочном количестве личного состава украинских войск.
Для сбора информации фигурантка обходила прифронтовую местность и скрыто фотографировала места временного базирования сил обороны.
Соответствующие координаты с текстовым описанием отправляли "связному" русской разведке.
Им оказался ее знакомый коллаборант, находившийся в то время в составе оккупационного "МВД РФ" в Балаклее. Полученные данные он передавал кадровым сотрудникам спецслужбы страны-агрессора.
Затем полученные сведения захватчики планировали использовать для сдерживания контрнаступательных действий подразделений ВСУ. Но врагу это не удалось.
После освобождения Харьковской области фигурантка "залегла на дно" в деоккупированной Балаклее, где пыталась уничтожить доказательства своего сотрудничества с агрессором. Однако ее обнаружили и задержали.
Вражеской приспешницей оказалась местная жительница, которая после захвата части Харьковской области выехала на подконтрольную Украине территорию области.
Во время обыска по месту задержания фигурантки изъят мобильный телефон с поличным.
В настоящее время ей сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ с целью предоставления ее незаконным вооруженным формированием.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как работники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, готовивших ракетный удар для обесточивания Львова.
Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
Накануне мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.
Вчера стало известно, что стражи порядка задержали еще одного агента ФСБ. Предатель пытался отравить командование ВСУ в Запорожской области.
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