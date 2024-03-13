Хотіла зірвати контрнаступ в Харківській області: СБУ затримала російську агентку

Зазначається, що агентка РФ "зливала" бойові позиції Сил оборони напередодні звільнення Харківської області.

З червня до вересня 2022 року вона передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку.

Також вона "звітувала" про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ.

Для збору інформації фігурантка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони.

Надсилала дані для розвідників РФ

Відповідні координати з текстовим описом відправляла "зв’язковому" російської розвідки.

Ним виявився її знайомий колаборант, який на той час перебував у складі окупаційного "МВС РФ" у Балаклії. Отримані відомості він передавав кадровим співробітникам спецслужби країни-агресора.

Потім отримані відомості загарбники планували використати для стримування контрнаступальних дій підрозділів ЗСУ. Але ворогу це не вдалося.

Намагалась приховатись

Після звільнення Харківської області фігурантка "залягла на дно" у деокупованій Балаклії, де намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором. Однак її виявили та затримали.

Ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, яка після захоплення частини Харківської області виїхала на підконтрольну Україні територію області.

Під час обшуку за місцем затримання фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Наразі їй повідомлено про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.