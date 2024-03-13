Хотела сорвать контрнаступление в Харьковской области: СБУ задержала российскую агентку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что агентка РФ "сливала" боевые позиции Сил обороны накануне освобождения Харьковской области.

С июня по сентябрь 2022 года она передавала оккупантам геолокации подразделений ВСУ, которые были сосредоточены на Купянском направлении.

Также она "отчитывалась" об имеющемся тяжелом вооружении и ориентировочном количестве личного состава украинских войск.

Для сбора информации фигурантка обходила прифронтовую местность и скрыто фотографировала места временного базирования сил обороны.

Отправляла данные для разведчиков РФ

Соответствующие координаты с текстовым описанием отправляли "связному" русской разведке.

Им оказался ее знакомый коллаборант, находившийся в то время в составе оккупационного "МВД РФ" в Балаклее. Полученные данные он передавал кадровым сотрудникам спецслужбы страны-агрессора.

Затем полученные сведения захватчики планировали использовать для сдерживания контрнаступательных действий подразделений ВСУ. Но врагу это не удалось.

Пыталась скрыться

После освобождения Харьковской области фигурантка "залегла на дно" в деоккупированной Балаклее, где пыталась уничтожить доказательства своего сотрудничества с агрессором. Однако ее обнаружили и задержали.

Вражеской приспешницей оказалась местная жительница, которая после захвата части Харьковской области выехала на подконтрольную Украине территорию области.

Во время обыска по месту задержания фигурантки изъят мобильный телефон с поличным.

В настоящее время ей сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ с целью предоставления ее незаконным вооруженным формированием.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.