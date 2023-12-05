В Хорватии арестовали боснийца: помог сбежать из Италии сыну российского экс-губернатора

По информации американских прокуроров, Йованчич "и другие лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой", организовали бегство Усса от правосудия.

Следствие выяснило, что Йованчич под видом доставки продуктов в дом Усса в Италии помогал спланировать побег.

В день побега Йованчич "сопроводил Усса в машину и дал ему болторезы, с помощью которых Усс снял свой электронный браслет и выбросил его в окно", сказано в отчете правоохранителей. Затем подозреваемый и его группа вывезли сына бывшего российского губернатора в Словению.

"В течение следующих нескольких дней Йованчич и его сообщники перевозили Усса через Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, а затем пересекли границу с Сербией", - уточняется в отчете.

По данным американских правоохранителей, Йованчич получил за эту работу около 50 000 евро.

Прокуроры попросили суд избрать Йованчичу меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку есть угроза побега.

Йованчичу были предъявлены обвинения в препятствовании правосудию и подстрекательстве или содействии побегу.

Что предшествовало

Напомним, в марте выяснилось, что сын бывшего российского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Его должны были экстрадировать в США за передачу товаров двойного назначения в Россию. Такие поставки запрещены санкциями США.