RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хорватии арестовали боснийца: помог сбежать из Италии сыну российского экс-губернатора

Фото: сын бывшего российского губернатора Артем Усс (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В Хорватии правоохранители арестовали боснийца Владимира Йованчича. Его подозревают в организации побега сына бывшего российского губернатора Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По информации американских прокуроров, Йованчич "и другие лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой", организовали бегство Усса от правосудия.

Следствие выяснило, что Йованчич под видом доставки продуктов в дом Усса в Италии помогал спланировать побег. 

В день побега Йованчич "сопроводил Усса в машину и дал ему болторезы, с помощью которых Усс снял свой электронный браслет и выбросил его в окно", сказано в отчете правоохранителей. Затем подозреваемый и его группа вывезли сына бывшего российского губернатора в Словению. 

"В течение следующих нескольких дней Йованчич и его сообщники перевозили Усса через Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, а затем пересекли границу с Сербией", - уточняется в отчете. 

По данным американских правоохранителей, Йованчич получил за эту работу около 50 000 евро.

Прокуроры попросили суд избрать Йованчичу меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку есть угроза побега. 

Йованчичу были предъявлены обвинения в препятствовании правосудию и подстрекательстве или содействии побегу.

Что предшествовало

Напомним, в марте выяснилось, что сын бывшего российского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Его должны были экстрадировать в США за передачу товаров двойного назначения в Россию. Такие поставки запрещены санкциями США. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСудХорватияМера пресечения