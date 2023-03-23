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Должны были передать в США. Сын российского бизнесмена скрылся из-под домашнего ареста в Италии

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Италия, Четверг 23 марта 2023 18:24
Должны были передать в США. Сын российского бизнесмена скрылся из-под домашнего ареста в Италии Фото: сын российского предпринимателя Артём Усс (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Сын российского бизнесмена которого должны были перевести в США, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.

Решение об экстрадиции Усса на днях принял Апелляционный суд Милана по обвинению в нарушении эмбарго против Венесуэлы и банковском мошенничестве.

"Артем Усс, российский предприниматель и сын губернатора сибирского региона, был арестован 17 октября по международному ордеру на арест от судебных властей Нью-Йорка, скрылся из-под домашнего ареста после того, как сломал свой электронный браслет", - сообщают в издании.

Из того, что стало известно, мужчина, ожидая, чтобы обжаловать решение судей, скрылся из дома в районе Милана, где он находился под домашним арестом, во второй половине дня среды, 22 марта.

Сейчас его разыскивает полиция.

Отметим, что недавно апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию бизнесмена на основании спорных обвинений в контрабанде нефти из Венесуэлы в Китай и Россию с уклонением от санкций и банковским мошенничеством. Но суд также установил, что условия для экстрадиции отсутствуют по обвинениям в контрабанде военной техники из США в Россию и в отмывании денег.

Напомним, в прошлом году США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег, одним из которых был Артем Усс.

Согласно обвинению, среди незаконно приобретенных группой материалов были современные полупроводники и микропроцессоры, которые использовались в самолетах-истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных программах американского производства, приобретенных тайными компаниями и направленных на российскую армию.

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