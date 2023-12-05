UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Хорватії арештували боснійця: допоміг втекти з Італії синові російського екс-губернатора

Фото: син колишнього російського губернатора Артем Усс (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Хорватії правоохоронці заарештували боснійця Володимира Йованчича. Його підозрюють в організації втечі сина колишнього російського губернатора Артема Усса з-під домашнього арешту в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За інформацією американських прокурорів, Йованчич "та інші особи, пов'язані з сербським організованим злочинним угрупуванням", організували втечу Усса від правосуддя.

Слідство з'ясувало, що Йованчич під виглядом доставки продуктів до будинку Усса в Італії допомагав спланувати втечу.

У день втечі Йованчич "супроводив Усса в машину і дав йому болторізи, за допомогою яких Усс зняв свій електронний браслет і викинув його у вікно", йдеться у звіті правоохоронців. Потім підозрюваний та його група вивезли сина колишнього російського губернатора до Словенії.

"Протягом наступних кількох днів Йованчич та його спільники перевозили Усса через Словенію, Хорватію, Боснію та Герцеговину, а потім перетнули кордон з Сербією", - уточнюється у звіті.

За даними американських правоохоронців, Йованчич отримав за цю роботу близько 50 000 євро.

Прокурори попросили суд обрати Йованчичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки є загроза втечі. 

Йованчичу були пред'явлені звинувачення у перешкоджанні правосуддю та підбурюванні чи сприянні втечі.

Що передувало

Нагадаємо, у березні з'ясувалося, що син колишнього російського губернатора Артем Усс втік з-під домашнього арешту в Італії.

Його мали екстрадувати до США за передачу товарів подвійного призначення до Росії. Такі постачання заборонені санкціями США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиСудХорватияЗапобіжний захід