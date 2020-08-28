Україна закрила в'їзд для іноземців до кінця вересня

Фото: прикордонник (facebook.com DPSUkraine)

Відсьогодні кордони на в'їзд іноземцям закриті до 28 вересня. Разом з тим деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, з 00:00 28 серпня набула чинності відповідна постанова Кабінету міністрів. Вона буде діяти до 28 вересня.

Разом з тим кордони залишаться відкритими для іноземних громадян, які:

направляються по території України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

навчаються у навчальних закладах України;

проходять військову службу на території України;

є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;

є водіями і/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони України.

Крім того, заборона не поширюється на іноземців, які є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них; іноземних громадян, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, і супроводжуючих їх осіб.

Також в'їзд дозволили особам, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації і прибуваючих на лікування до закладів охорони здоров'я України.

Нагадаємо, білоруси зможуть в'їхати в Україну попри дію постанови Кабінету міністрів про закриття кордонів для іноземців до 28 вересня.

Як писало РБК-Україна, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.