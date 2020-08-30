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Україна оновила перелік "червоних" країн: їх кількість зменшилася

Україна, Неділя 30 серпня 2020 17:39
Україна оновила перелік "червоних" країн: їх кількість зменшилася
Фото: акція проти закриття кордону (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 30 серпня, Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн червоної та зеленої зон за поширенням коронавірусу. Список "червоних" зменшився на 8 країн.

Про це повідомляє прес-служба МОЗу.

Так, до червоної зони потрапили 57 країн світу, тоді як до зеленої - 136. У червоній зоні досі залишаються Чорногорія, Албанія, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія та Сполучені Штати Америки.

Зазначимо, список "зелених" країн, зокрема, поповнився Бельгією, Казахстаном та Індією. Також у зеленій зоні Єгипет, Туреччина, Болгарія, Хорватія, Грузія, Росія, Франція, Польща, Греція, Німеччина та Білорусь.

Як відомо, особи, які приїжджають в Україну з країн червоної зони, зобов'язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію. При в'їзді з "зелених" країн ці вимоги не є обов'язковими.

Востаннє список країн оновлювався 22 серпня, тоді у червону зону потрапили 65 країн.

Додамо, 28 серпня Україна закрила державний кордон для іноземців, однак потрапити в країну можуть деякі категорії осіб.

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