В ЕС не обнаружили угроз для Венгрии и Словакии после решения Украины по "Лукойлу"
Еврокомиссия предварительно не обнаружила рисков для безопасности поставок нефти в Венгрию и Словакию после санкций Украины против "Лукойла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Балаша Ужвари в ходе брифинга.
Он отметил, что Еврокомиссия обсуждала вопрос прекращения транзита нефти "Лукойл" через Украину с украинскими, венгерскими и словацкими чиновниками.
"Из информации, которая сейчас есть у нас, и согласно внутреннему анализу Еврокомиссии выглядит так, что санкции, которые применила Украина против "Лукойла", не влияют на текущий транзит нефти через трубопровод "Дружба", поскольку "Лукойл" не является официальным владельцем этой нефти", - подчеркнул представитель ЕК.
По его словам, Еврокомиссия еще хочет получить более детальную информацию от Венгрии и Словакии, чтобы подтвердить предварительные выводы.
"Также могу подтвердить, что службы Еврокомиссии предварительно пришли к выводу, что срочные консультации на этом этапе не являются гарантированными, поскольку нет признаков непосредственного риска для безопасности поставок", - уточнил Ужвари.
Что предшествовало
Напомним, ранее стало известно, что Венгрия и Словакия перестали получать нефть "Лукойл". Причиной стали украинские санкции против российской компании - транзит через страну был прекращен.
На этом фоне Венгрия и Словакия начали жаловаться, что такое решение Киева привело к угрозе энергетической безопасности.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что его страна хочет консультаций с Еврокомиссией, в которых должна участвовать Украина, для решения вопроса. Также он пригрозил, что возможен арбитражный суд.
При этом премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может приостановить поставки в Украину дизельного топлива, если вопрос с нефтью "Лукойл" не решат.
В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что Украина не собирается отменять санкции против "Лукойла", поскольку они не несут угрозы энергетической безопасности Венгрии и Словакии.
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