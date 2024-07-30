Скандал с транзитом нефти "Лукойл": Украина готова к консультациям, если ЕС их начнет

Украина готова принять участие в консультациях по поводу ситуации с транзитом нефти "Лукойл" в Словакию и Венгрию, если Евросоюз примет соответствующее решение.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий, передает корреспондент РБК-Украина .

Он напомнил, что Украина сотрудничает с Евросоюзом и другими государствами для противодействия российской агрессии, в частности путем санкций.

По словам Тихого, в положениях решения СНБО, которое, в частности, касается санкций против "Лукойла", упоминается коммерческая деятельность этой российской компании на территории Украины.

"И могу только добавить, что мы подтверждаем готовность присоединиться к консультациям в рамках механизма раннего предупреждения в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС, если Еврокомиссия такое решение о применении этого приложения примет", - отметил спикер МИД.