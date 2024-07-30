Скандал с транзитом нефти "Лукойл": Украина готова к консультациям, если ЕС их начнет
Украина готова принять участие в консультациях по поводу ситуации с транзитом нефти "Лукойл" в Словакию и Венгрию, если Евросоюз примет соответствующее решение.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий, передает корреспондент РБК-Украина.
Он напомнил, что Украина сотрудничает с Евросоюзом и другими государствами для противодействия российской агрессии, в частности путем санкций.
По словам Тихого, в положениях решения СНБО, которое, в частности, касается санкций против "Лукойла", упоминается коммерческая деятельность этой российской компании на территории Украины.
"И могу только добавить, что мы подтверждаем готовность присоединиться к консультациям в рамках механизма раннего предупреждения в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС, если Еврокомиссия такое решение о применении этого приложения примет", - отметил спикер МИД.
Что предшествовало
Напомним, ранее Украина прекратила транзит нефти “Лукойл” в Венгрию и Словакию, поскольку были введены соответствующие санкции.
На этом фоне две соседние страны начали скандал. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто захотел консультаций, в рамках которых Еврокомиссия должна была бы представлять интересы двух стран блока.
Также глава венгерского МИД уточнял, что если в рамках таких консультаций с Украиной не договорятся, то есть возможность начала арбитражного суда.
По состоянию на сейчас, как заявлял вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Евросоюзу нужно больше времени для решения по поводу консультаций. В частности, проходит сбор доказательств и оценка правовой ситуации.
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