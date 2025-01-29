Хорватия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины
Хорватия ведет подготовку к выделению нового, 12-го, пакета военно-технической помощи Украине. Его должны утвердить завтра.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем.
"Спасибо премьер-министру Пленковичу за анонсирование завтрашнего решения. Надеюсь, оно будет принято и 12 пакет Украина получит. Благодарны за подготовку этого пакета, которая сейчас крайне важна на поле боя", - сказал Шмыгаль.
Он также поблагодарил Хорватию за военную помощь и содействие во введении новых санкций против Российской Федерации.
"Санкции остаются инструментом номер один для ослабления агрессора. Договорились изучить возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая будет отслеживать противоправную деятельность российского "теневого флота", - отметил Шмыгаль.
Помощь Украине от Хорватии
В октябре прошлого года Украина и Хорватия заключили двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве. Его подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Это соглашение будет действовать в течение 10 лет. В нем Хорватия закрепляет свой долг поддерживать Украину до победы в войне.
В сентябре Хорватия объявила об 11-м пакете военной помощи Украине.
Также ранее мы сообщали, что Хорватия запланировала передачу Украине 14 транспортных вертолетов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.