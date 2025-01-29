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Хорватия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины

Среда 29 января 2025 14:22
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Хорватия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Кава

Хорватия ведет подготовку к выделению нового, 12-го, пакета военно-технической помощи Украине. Его должны утвердить завтра.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем.

"Спасибо премьер-министру Пленковичу за анонсирование завтрашнего решения. Надеюсь, оно будет принято и 12 пакет Украина получит. Благодарны за подготовку этого пакета, которая сейчас крайне важна на поле боя", - сказал Шмыгаль.

Он также поблагодарил Хорватию за военную помощь и содействие во введении новых санкций против Российской Федерации.

"Санкции остаются инструментом номер один для ослабления агрессора. Договорились изучить возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая будет отслеживать противоправную деятельность российского "теневого флота", - отметил Шмыгаль.

Помощь Украине от Хорватии

В октябре прошлого года Украина и Хорватия заключили двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве. Его подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер Хорватии Андрей Пленкович.

Это соглашение будет действовать в течение 10 лет. В нем Хорватия закрепляет свой долг поддерживать Украину до победы в войне.

В сентябре Хорватия объявила об 11-м пакете военной помощи Украине.

Также ранее мы сообщали, что Хорватия запланировала передачу Украине 14 транспортных вертолетов.

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