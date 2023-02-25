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Хорватия вывела из состава армии 14 вертолетов и планирует предоставить их Украине, - СМИ

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Хорватия, Суббота 25 февраля 2023 22:35
Хорватия вывела из состава армии 14 вертолетов и планирует предоставить их Украине, - СМИ Фото: Ми-8 (mil in ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Хорватия в марте должна начать передачу Украине 14 транспортных вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jutarnji list.

В настоящее время двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

"По имеющейся информации, несколько вертолетов сейчас находятся на территории авиационно-технического центра в Большой Горице, где его сотрудники занимаются всей необходимой технической подготовкой", - говорится в материале.

Кроме прочего, с вертолетов снимается вся существующая маркировка, при необходимости заменяется использованный материал, добавляется масло.

"Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По нашей информации, семь вертолетов будут частично разобраны и перевезены наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу", - добавили напоследок.

Еще в ноябре сообщалось, что Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

В январе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. В ходе переговоров они договорились о конкретных решениях по усилению Украины.

Правительство Хорватии приняло решение о передаче 1 млн евро в программу ЮНИСЕФ по срочному обеспечению школ и больниц Украины генераторами.

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