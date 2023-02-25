Хорватия вывела из состава армии 14 вертолетов и планирует предоставить их Украине, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jutarnji list .

В настоящее время двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии.

"По имеющейся информации, несколько вертолетов сейчас находятся на территории авиационно-технического центра в Большой Горице, где его сотрудники занимаются всей необходимой технической подготовкой", - говорится в материале.

Кроме прочего, с вертолетов снимается вся существующая маркировка, при необходимости заменяется использованный материал, добавляется масло.

"Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По нашей информации, семь вертолетов будут частично разобраны и перевезены наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу", - добавили напоследок.