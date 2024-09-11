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Хорватия объявила об 11-м пакете военной помощи Украине

Среда 11 сентября 2024 18:06
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Хорватия объявила об 11-м пакете военной помощи Украине Фото: президент Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в среду, 11 сентября, посетил Киев. Он объявил об 11-м пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Зеленский показал фото со встречи с премьером Хорватии и поблагодарил его за участие в четвертом саммите международной Крымской платформы.

Президент выразил благодарность Хорватии за целевую помощь для восстановления украинской энергетики, в частности, новый транш энергетической поддержки в размере 5 млн евро, а также за помощь в лечении и реабилитации защитников и защитниц Украины и членов их семей.

"Наше правительство одобрило очередной пакет военной помощи Украине, поэтому теперь эта сумма вместе с предыдущей помощью составляет более 200 миллионов евро. Это, я бы сказал, признак нашей сильной поддержки и желания вписаться в более широкую картину ваших потребностей. В то же время мы очень рады, что Хорватия помогает вам в разминировании. Мы провели самую большую донорскую конференцию по разминированию Украины, - подчеркнул Пленкович.

Помощь от Хорватии

Ранее сообщалось, что Хорватия запланировала передачу Украине 14 транспортных вертолетов.

А вот в ноябре 2023 года Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

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