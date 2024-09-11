Хорватия объявила об 11-м пакете военной помощи Украине

Зеленский показал фото со встречи с премьером Хорватии и поблагодарил его за участие в четвертом саммите международной Крымской платформы.

Президент выразил благодарность Хорватии за целевую помощь для восстановления украинской энергетики, в частности, новый транш энергетической поддержки в размере 5 млн евро, а также за помощь в лечении и реабилитации защитников и защитниц Украины и членов их семей.

"Наше правительство одобрило очередной пакет военной помощи Украине, поэтому теперь эта сумма вместе с предыдущей помощью составляет более 200 миллионов евро. Это, я бы сказал, признак нашей сильной поддержки и желания вписаться в более широкую картину ваших потребностей. В то же время мы очень рады, что Хорватия помогает вам в разминировании. Мы провели самую большую донорскую конференцию по разминированию Украины, - подчеркнул Пленкович.