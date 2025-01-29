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Хорватія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для України

Середа 29 січня 2025 14:22
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Хорватія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для України Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Кава

Хорватія веде підготовку до виділення нового, 12-го, пакету військово-технічної допомоги Україні. Його мають затвердити завтра.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції зі своїм хорватським колегою Андреєм Пленковичем.

"Дякую прем'єр-міністру Пленковичу за анонсування завтрашнього рішення. Сподіваюсь, воно буде прийнято і 12 пакет Україна отримає. Вдячні за підготовки цього пакета, яка зараз вкрай важлива на полі бою", - сказав Шмигаль.

Він також подякував Хорватії за військову допомогу та сприяння у введенні нових санкцій проти Російської Федерації.

"Санкції залишаються інструментом номер один для послаблення агресора. Домовились вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського "тіньового флоту", - зауважив Шмигаль.

Допомога Україні від Хорватії

У жовтні минулого року Україна та Хорватія уклали двосторонню угоду про довгострокову підтримку і співпрацю. Її підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр Хорватії Андрей Пленкович.

Ця угода буде діяти протягом 10 років. У ній Хорватія закріплює свій обов'язок підтримувати Україну до перемоги у війні.

У вересні Хорватія оголосила про 11-й пакет військової допомоги Україні.

Також раніше ми повідомляли, що Хорватія запланувала передачу Україні 14 транспортних вертольотів.

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