У Хорватії посилили карантин через коронавірус

Фото: дівчина в масці (flickr.com)

У Хорватії набрали чинності нові обмежувальні заходи для боротьби з поширенням коронавірусу. Вони будуть діяти протягом наступних 14 днів.

Про це повідомляє Croatian Week.

Відсьогодні в країні заборонені всі публічні збори з участю понад 50 осіб. На весіллях, а також на похоронах можуть бути до 30 осіб, а на приватних зібраннях - не більше 15 осіб.

Також уряд заборонив продаж алкоголю з 00:00 до 6:00.

Крім того, всі спортивні заходи будуть проходити без глядачів.

При цьому носіння масок стає обов'язковим на вулиці, коли неможливо дотримуватися дистанції.

Також рекомендується робота з дому.

За останні 14 днів у Хорватії показник інфікованих склав 391 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, Хорватія потрапила в "червону зону" поширенню коронавірусу.

Крім того, в жовтні столиці України і Хорватії з'єднає регулярний авіарейс авіакомпанії Windrose.