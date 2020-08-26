Столиці України та Хорватії у жовтні з'єднає регулярний авіарейс

Фото: літак авіакомпанії Windrose (wikimedia by Pedro Aragão)

У жовтні 2020 року столиці України та Хорватії з'єднає регулярний авіарейс авіакомпанії Windrose. Очікується, що курсування літаків почнеться вже на початку жовтня.

Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

За даними сайту авіакомпанії Windrose, рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень щонеділі та щосереди. Перші рейси відбудуться вже 4 жовтня.

Зазначимо, до 31 серпня для громадян України будуть діяти обмеження на в'їзд до Хорватії. Українці повинні обов'язково проходити 14-денну самоізоляцію або мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. При цьому ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду в країну.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін оновив перелік "червоних" та "зелених" країн за поширенням коронавірусу; при в'їзді в Україну з країн "зеленого списку" непотрібно проходити самоізоляцію.

Додамо, уряд тимчасово заборонив в'їзд в Україну іноземним громадянам; РБК-Україна писало, яким категоріям іноземців все ж дозволять потрапити на територію України.