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Хорватія ввела заборону на вихід з будинку і міжміські поїздки

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 16:56
Хорватія ввела заборону на вихід з будинку і міжміські поїздки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Хорватії зафіксовано понад 300 випадків коронавіруса

Уряд Хорватії заборонив жителям залишати будинки без крайньої необхідності, а також пересуватися між містами навіть на власному автотранспорті в рамках боротьби з поширенням коронавіруса. Про це заявив міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович, передає CroatiaWeek.

За його словами, стримування поширення коронавіруса є пріоритетним завданням уряду.

"Закриття ринків сільськогосподарської продукції вже вступило в силу, і людям буде заборонено залишати своє місце проживання із завтрашнього ранку (23 березня - ред.). Всі внутрішньоміські поїздки заборонені", - зазначив Божинович.

Також він зазначив, що у зв'язку із землетрусом, який стався в неділю в Хорватії, громадянам, які покинули свої будинки, дадуть можливість до кінця дня повернутися назад.

Відзначимо, в Хорватії станом на 23 березня зафіксовано понад 300 випадків коронавіруса.

Нагадаємо, 22 березня в Хорватії відбулося найбільше за 140 років землетрус. В результаті загинув підліток, ще 17 людей постраждали. Також постраждали об'єкти інфраструктури.

Раніше РБК-Україна писало, що з 19 березня в Хорватії закрили заклади громадського харчування і не продуктові магазини.

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