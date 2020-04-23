Хорватія починає поступовий вихід з карантину з 27 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд представив трьохетапний план ослаблення карантинних заходів

Уряд Хорватії представило трьох етапний план ослаблення карантинних заходів через коронавірус. Про це повідомляє Total Croatian News.

За словами прем'єр-міністра Андрія Пленковича, перший етап почне діяти з 27 квітня. Так, уряд дозволив функціонувати всім організаціям, які займаються торговельною діяльністю, за винятком тих, які працюють в торгових центрах.

" Будуть запущені громадські міські і приміські лінії. Будуть відкриті бібліотеки та музеї. Допускається тренування спортсменів у змаганнях вищого рангу. Тільки пріоритетні групи студентів зможуть скласти державний випускний іспит", - зазначив прем'єр.

Другий етап виходу з карантину розпочнеться 4 травня. С истема охорони здоров'я буде повністю працездатна за винятком, визначених лікарів. Також зможуть працювати приватні клініки. Також зможуть продовжити свою роботу косметологія, перукарні та салони краси.

Третій етап - розпочнеться 11 травня. Б удуть можливі зустрічі до десяти осіб, будуть відкриті торгові центри, відкриті дошкільні установи.

Ресторани будуть відкриті виключно на терасах.

"Державний випускний, за нашою рекомендацією, можна буде провести з 8 по 29 червня", - сказав Пленкович.

При цьому з 2 травня буде дозволено проведення релігійних зборів.

"Я хочу сказати, що ми показали, що нашим пріоритетом є захист життя і здоров'я. Це також наша робота, щоб економіка працювала. Ми зробили можливим зберегти робочі місця. З наступного тижня багато хто буде відновити свій бізнес", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, 26 березня в Хорватії зафіксували перший летальний результат від вірусу. Помер чо ловік на півострові Істрія, що входить до складу Хорватії. Інформація про те, що причиною смерті стало зараження COVID-19, підтвердилася після смерті пацієнта.

Крім того, 23 березня уряд країни заборонив жителям залишати будинку без крайньої потреби, а також пересуватися між містами навіть на власному автотранспорті.